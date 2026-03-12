Drohnenwarnung bei den Oscars: FBI erhöht Sicherheitsstufe in Hollywood

Kurz vor der Oscar-Verleihung am 15. März warnt das FBI vor iranischen Drohnenangriffen – Polizei und Spezialeinheiten sind in Alarmbereitschaft. Was steckt dahinter?

Am 15. März ist es soweit: Die jährliche Oscar-Verleihung findet statt – dieses Jahr zum 98. Mal. Conan O’Brien, der die Awards hosten wird, hat den Roten Teppich bereits ausgerollt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Dazu zählen auch die Sicherheitsvorkehrungen, die für die Preisverleihung getroffen werden müssen. Die Veranstalter teilten mit, dass die Sicherheitsmaßnahmen in diesem Jahr deutlich verschärft werden.

FBI warnt vor möglichem Drohnenangriff

Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran kam es zu Vergeltungsangriffen von iranischer Seite. Bisher griff der Iran ausschließlich Israel und US-amerikanische Militärstützpunkte in den Golfstaaten an. Nun warnt das FBI die kalifornischen Strafverfolgungsbehörden vor einem möglichen Drohnenangriff auf die US-Westküste.

Erhöhte Sicherheitsstufe

Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Angriffs wird als niedrig eingestuft. Auch gibt es keine konkreten Hinweise, dass speziell die Oscars das Ziel iranischer Drohnen sein sollen. Dennoch bestätigte das Los Angeles Sheriff Department gegenüber der „Los Angeles Times“, dass bei der diesjährigen prestigeträchtigen Filmpreis-Verleihung erhöhte Vorsicht geboten sei.

In Folge dessen hat das Los Angeles Police Department zusätzliche Einsatzkräfte, Spezial- wie Bombeneinheiten, Überwachungskameras und Drohnen für die Academy-Award-Verleihung angefordert. Schließlich versammeln die Oscars viele der berühmtesten Persönlichkeiten der USA – wenn nicht sogar weltweit – in einem Raum, auch wenn nicht auf politischer Ebene.

Grünes Licht vom Produktionsteam

Raj Kapoor, ausführender Produzent der Preisverleihung, beantwortete die Sicherheitsfragen während einer Pressekonferenz: „Ich bin überzeugt, dass unser Team – einschließlich der Sicherheitsverantwortlichen – erstklassig ist. Wir möchten, dass sich alle sicher, geschützt und willkommen fühlen. Es ist unsere Aufgabe als Produktionsteam, dafür zu sorgen, dass dies auch umgesetzt wird.“

Laut „Variety“ läuft trotz der verstärkten Maßnahmen bislang alles geregelt und ruhig ab.

Wann und wo finden die Oscars statt?

Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, den 15. März, im Dolby Theatre in Los Angeles, Hollywood statt. Die Show beginnt um 19:00 Uhr Ostküstenzeit. In Deutschland startet die Übertragung um Mitternacht – live bei ProSieben, Joyn und Disney+.