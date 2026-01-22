Oscars 2026: Alle Nominierungen für die Academy Awards

Die Oscars 2026 stehen bevor: Hier findet ihr alle offiziellen Nominierungen für die 98. Academy Awards.

Es gilt wieder goldene Trophäen zu verteilen. In der Nacht zum Montag, 16. März, werden in Hollywood die Oscars verliehen. Inzwischen zum 98. Mal in der Filmgeschichte. Nun sind die Nominierungen für die Academy Awards offiziell gemacht worden. Hier gibt es den Überblick für das 2026er Award-Jahr.

Alle Nominierungen bei den Oscars 2026

Bester Film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Beste Regie

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Josh Safdie – Marty Supreme

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

Beste Hauptdarstellerin

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Bester Hauptdarsteller

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Beste Nebendarstellerin

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Bester Nebendarsteller

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgard – Sentimental Value

Bester Animationskurzfilm

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Bestes Kostümdesign

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Bester Live-Action-Kurzfilm

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Beste Filmmusik

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Bester Filmsong

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

Highest 2 Lowest – Highest 2 Lowest

I Lied To You – Sinners

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!

Train Dreams – Train Dreams

Bester Animationsfilm

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Beste Kameraarbeit

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Bester Dokumentarfilm

The Alabama SolutionCome See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Bester Dokumentarkurzfilm

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Bester Schnitt

F1 – Stephen Mirrione

Marty Supreme – Ronald Bronstein & Josh Safdie

One Battle After Another – Andy Jurgensen

Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté

Sinners – Michael Shawver

Beste visuelle Effekte

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Bester Internationaler Film

Brasilien – The Secret Agent

Frankreich – It Was Just an Accident

Norwegen – Sentimental Value

Spanien – Sirât

Tunesien – The Voice of Hind Rajab

Bester Sound

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Train Dreams

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bugonia – Will Tracy

Frankenstein – Guillermo del Toro

Hamnet – Chloé Zhao & Maggie O’Farrell

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Train Dreams – Clint Bentley & Greg Kwedar

Bestes Originaldrehbuch

Blue Moon – Robert Kaplow

It Was Just an Accident – Jafar Panahi & Script Collaborators

Marty Supreme – Ronald Bronstein & Josh Safdie

Sentimental Value – Joachim Trier & Eskil Vogt

Sinners – Ryan Coogler

Bestes Make-Up & Hairstyling

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Bestes Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Bestes Szenenbild