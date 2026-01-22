Oscars 2026: Alle Nominierungen für die Academy Awards
Die Oscars 2026 stehen bevor: Hier findet ihr alle offiziellen Nominierungen für die 98. Academy Awards.
Es gilt wieder goldene Trophäen zu verteilen. In der Nacht zum Montag, 16. März, werden in Hollywood die Oscars verliehen. Inzwischen zum 98. Mal in der Filmgeschichte. Nun sind die Nominierungen für die Academy Awards offiziell gemacht worden. Hier gibt es den Überblick für das 2026er Award-Jahr.
Alle Nominierungen bei den Oscars 2026
Bester Film
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Beste Regie
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Ryan Coogler – Sinners
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloé Zhao – Hamnet
Beste Hauptdarstellerin
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Bester Hauptdarsteller
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
Beste Nebendarstellerin
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Bester Nebendarsteller
- Benicio Del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgard – Sentimental Value
Bester Animationskurzfilm
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Bestes Kostümdesign
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Bester Live-Action-Kurzfilm
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Beste Filmmusik
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Bester Filmsong
- Dear Me – Diane Warren: Relentless
- Golden – KPop Demon Hunters
- Highest 2 Lowest – Highest 2 Lowest
- I Lied To You – Sinners
- Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
- Train Dreams – Train Dreams
Bester Animationsfilm
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Beste Kameraarbeit
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Bester Dokumentarfilm
- The Alabama SolutionCome See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Bester Dokumentarkurzfilm
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Bester Schnitt
- F1 – Stephen Mirrione
- Marty Supreme – Ronald Bronstein & Josh Safdie
- One Battle After Another – Andy Jurgensen
- Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté
- Sinners – Michael Shawver
Beste visuelle Effekte
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Bester Internationaler Film
- Brasilien – The Secret Agent
- Frankreich – It Was Just an Accident
- Norwegen – Sentimental Value
- Spanien – Sirât
- Tunesien – The Voice of Hind Rajab
Bester Sound
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirât
- Train Dreams
Bestes adaptiertes Drehbuch
- Bugonia – Will Tracy
- Frankenstein – Guillermo del Toro
- Hamnet – Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Train Dreams – Clint Bentley & Greg Kwedar
Bestes Originaldrehbuch
- Blue Moon – Robert Kaplow
- It Was Just an Accident – Jafar Panahi & Script Collaborators
- Marty Supreme – Ronald Bronstein & Josh Safdie
- Sentimental Value – Joachim Trier & Eskil Vogt
- Sinners – Ryan Coogler
Bestes Make-Up & Hairstyling
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Bestes Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Bestes Szenenbild
- Frankenstein – Tamara Deverell
- Hamnet – Fiona Crombie
- Marty Supreme – Jack Fisk
- One Battle After Another – Florencia Martin
- Sinners – Hannah Beachler ; Setdekoration – Monique Champagne