Oscars 2026: Alle Nominierungen für die Academy Awards

von 
Die Oscars stehen an

Die Oscars stehen an  |  Oscars 2026: Die diesjährigen Nominierungen im Überblick

Foto: Getty Images. Andrew H. Walker. All rights reserved.

Die Oscars 2026 stehen bevor: Hier findet ihr alle offiziellen Nominierungen für die 98. Academy Awards.

Es gilt wieder goldene Trophäen zu verteilen. In der Nacht zum Montag, 16. März, werden in Hollywood die Oscars verliehen. Inzwischen zum 98. Mal in der Filmgeschichte. Nun sind die Nominierungen für die Academy Awards offiziell gemacht worden. Hier gibt es den Überblick für das 2026er Award-Jahr.

Alle Nominierungen bei den Oscars 2026

Bester Film

Beste Regie

  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Ryan Coogler – Sinners
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Joachim Trier – Sentimental Value
  • Chloé Zhao – Hamnet

Beste Hauptdarstellerin

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Bester Hauptdarsteller

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Beste Nebendarstellerin

  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy Madigan – Weapons
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle After Another

Bester Nebendarsteller

  • Benicio Del Toro – One Battle After Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners
  • Sean Penn – One Battle After Another
  • Stellan Skarsgard – Sentimental Value

Bester Animationskurzfilm

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Bestes Kostümdesign

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Bester Live-Action-Kurzfilm

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Beste Filmmusik

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Bester Filmsong

  • Dear Me – Diane Warren: Relentless
  • Golden – KPop Demon Hunters
  • Highest 2 Lowest – Highest 2 Lowest
  • I Lied To You – Sinners
  • Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
  • Train Dreams – Train Dreams

Bester Animationsfilm

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Gerd Nefzer
Dieser Deutsche hat jetzt 3 Oscars: Wer ist Gerd Nefzer?
von ME-Redaktion
David Lynch gehörte zu den 160 Unterzeichnenden der Polański-Petition.
Oscars 2025: Shitstorm nach zu kurzer Erinnerung an David Lynch
von ME-Redaktion
Bob Dylan
Bob Dylan sollte eigentlich bei den Oscars auftreten – er wollte nur nicht
von ME-Redaktion

Beste Kameraarbeit

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Bester Dokumentarfilm

  • The Alabama SolutionCome See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Bester Dokumentarkurzfilm

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Bester Schnitt

  • F1 – Stephen Mirrione
  • Marty Supreme – Ronald Bronstein & Josh Safdie
  • One Battle After Another – Andy Jurgensen
  • Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté
  • Sinners – Michael Shawver

Beste visuelle Effekte

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Bester Internationaler Film

  • Brasilien – The Secret Agent
  • Frankreich – It Was Just an Accident
  • Norwegen – Sentimental Value
  • Spanien – Sirât
  • Tunesien – The Voice of Hind Rajab

Bester Sound

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirât
  • Train Dreams

Bestes adaptiertes Drehbuch

  • Bugonia – Will Tracy
  • Frankenstein – Guillermo del Toro
  • Hamnet – Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
  • One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
  • Train Dreams – Clint Bentley & Greg Kwedar

Bestes Originaldrehbuch

  • Blue Moon – Robert Kaplow
  • It Was Just an Accident – Jafar Panahi & Script Collaborators
  • Marty Supreme – Ronald Bronstein & Josh Safdie
  • Sentimental Value – Joachim Trier & Eskil Vogt
  • Sinners – Ryan Coogler

Bestes Make-Up & Hairstyling

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Bestes Casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sinners

Bestes Szenenbild

  • Frankenstein – Tamara Deverell
  • Hamnet – Fiona Crombie
  • Marty Supreme – Jack Fisk
  • One Battle After Another – Florencia Martin
  • Sinners – Hannah Beachler ; Setdekoration – Monique Champagne

Hella Wittenberg schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

oscars Nominierungen Timothée Chalamet One Battle After Another Oscars 2026 Bugonia
Artikel Teilen