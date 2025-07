Ozzy Osbourne: Letzter Instagram-Post wird zur digitalen Gedenkstätte

Rock And Roll Hall Of Fame: Cher, Ozzy Osbourne und mehr kommen dazu

Einen Tag vor seinem Tod veröffentlichte der offizielle Instagram-Account von Ozzy Osbourne einen letzten Beitrag. Der Post entwickelte sich nach Bekanntwerden seines Todes zu einem digitalen Ort der Anteilnahme für Fans weltweit.

Das ist der Beitrag

Das veröffentlichte Bild zeigt ein Poster des Konzerts „Back to the Beginning“, das am 5. Juli im Villa Park Stadion in Birmingham stattfand. Die Veranstaltung diente als Abschiedskonzert für Osbourne und Black Sabbath. Sie standen damit ein letztes Mal gemeinsam auf der Bühne. Das Foto ist mit dem Song „Mr. Crowley“ unterlegt. Einen Text zum Beitrag gibt es nicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zahlreiche Fan-Reaktionen

Mit der öffentlichen Bekanntgabe von Ozzy Osbournes Tod am Dienstag (22. Juli) verzeichnete der Beitrag einen rapiden Anstieg an Kommentaren und Reaktionen. Fans aus aller Welt nutzten die Gelegenheit, ihre Anteilnahme auszudrücken. Innerhalb kurzer Zeit sammelte der Post mehr als 23.000 Kommentare.

„Das letzte Konzert war das, was er brauchte, um loszulassen“, schreibt ein Nutzer. In einem anderen Kommentar heißt es: „Danke für die Musik, die du uns gegeben hast, Ozzy, mögest du in Frieden ruhen.“

„Er verabschiedete sich ein letztes Mal, ruhte sich aus und verschied mit seinen Lieben an seiner Seite. Ich kann mir keine bessere Art vorstellen, seine letzten Tage zu verbringen. Ruhe in Frieden, Ozzy 🖤🖤🖤“, kommentierte ein weiterer User unter dem Beitrag.

Familie veröffentlicht Statement

Nachdem die Nachricht von Ozzy Osbournes Tod öffentlich gemacht wurde, wurde ein weiterer Post auf seinem offiziellen Instagram-Account geteilt. Darauf zu sehen ist ein Foto des Rockers bei seinem Auftritt während der „Back to the Beginning“-Show. Darunter schreibt seine Familie in einem Statement: „Mit mehr Traurigkeit, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben.

Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren. Sharon, Jack, Kelly, Aimee und Louis“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Posting erhielt nur 15 Stunden nach seiner Veröffentlichung bereits über 220.000 Kommentare. Weiterhin zollen Ozzy nun zahlreiche Prominente ihr Tribut. Unseren Nachruf könnt ihr hier lesen.