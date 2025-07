Ozzy Osbourne: PETA würdigt ihn als wahren Tierfreund

Nach dem Tod von Ozzy Osbourne hat die Tierschutzorganisation PETA eine Ehrung des „Prince of Darkness“ veröffentlicht. Überraschenderweise taucht dabei jedoch kein Wort über den Vorfall von 1982 auf, als Osbourne auf der Bühne angeblich den Kopf einer Fledermaus abgebissen haben soll … Stattdessen lobt PETA nun besonders Ozzys Einsatz für Katzen – speziell seinen Kampf gegen das schmerzhafte Entkrallen der Tiere. Bereits 2020 war der Rockstar das Gesicht einer PETA-Kampagne mit dem Slogan: „Es ist eine Amputation, keine Maniküre.“

Ozzy Osbourne bei Tierschützer:innen beliebt

In der PETA-Erklärung auf ihrer Website und in den Socials heißt es: „Ozzy Osbourne war eine Legende und ein Provokateur, aber PETA wird ihn am meisten für die sanfte Seite in Erinnerung behalten, die er Tieren gegenüber zeigte, zuletzt bei seinem Engagement gegen das Entkrallen von Katzen. Ozzy war zwar Sänger, doch seine Frau Sharon und seine Tochter Kelly waren sich einig, dass er sich stets einsetzte, wenn es um den Schutz der Tiere ging. Ozzy wird von Tierschützern weltweit vermisst werden.“

Das Statement der Tierschutzorganisation:

Ozzy Osbourne führte einst im Rahmen seiner PETA-Kampagne noch aus: „Katzen die Zehen abzuschneiden, ist krank und falsch. Wenn dein Sofa dir wichtiger ist, als die Gesundheit und das Glück deiner Katze, dann hast du kein Recht, ein Tier zu haben.“

Emotionale Worte auf Instagram

Der Tod des Musikers wurde am Montag, den 22. Juli 2025 von seiner Familie bekannt gegeben. Sie verabschiedeten ihr Oberhaupt via Instagram mit einem emotionalen Posting. Sie teilten ein Foto vom Rocker und schrieben dazu: „Mit mehr Traurigkeit, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren. Sharon, Jack, Kelly, Aimee und Louis“

Abschiedskonzert vor zwei Wochen

Nur zwei Wochen vor seinem Tod stand Ozzy Osbourne noch einmal auf der Bühne. In seiner Heimatstadt Birmingham gab der an Parkinson erkrankte Musiker gemeinsam mit seinen ursprünglichen Black-Sabbath-Bandkollegen Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward ein Abschiedskonzert. Es war das erste Mal seit 20 Jahren, dass die Metal-Band in Originalbesetzung auftrat. Die Veranstaltung, bei der auch Metallica, Guns N’ Roses, Tool und Slayer performten, war bereits im Februar innerhalb von nur 16 Minuten ausverkauft.