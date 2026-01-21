Nach Tod offengelegt: Tommy Lee Jones‘ Tochter war wohl schwanger

Erst nach dem Tod von Victoria Jones wurden Gerichtsakten bekannt, die auf eine Schwangerschaft hindeuten.

Nachdem Schauspieler Tommy Lee Jones Anfang des Jahres seine Tochter Victoria Jones verlor, kommen nun neue Informationen rund um ihren Tod ans Tageslicht. So soll sie angeblich zum Zeitpunkt des Todes schwanger gewesen sein.

Gerichtsakten enthüllen neue Details

Laut Gerichtsakten, die der „US Weekly“ vorliegen, war die Verstorbene bereits Monate vor ihrem Tod schwanger. Dies geht aus Unterlagen des Santa Cruz County vom 01. Oktober 2025 hervor. Darin heißt es: „Der Anwalt wurde informiert und geht davon aus, dass Frau Jones schwanger ist.“

Victoria Jones wurde am 01. Januar 2026 regungslos auf dem Flur eines Hotels in San Francisco gefunden. Gegen 2:52 Uhr wurden Rettungskräfte alarmiert, die jedoch zu spät kamen. Ob sie zu ihrem Todeszeitpunkt noch schwanger war, ist derzeit unbekannt.

Dokumente stehen im Zusammenhang mit Festnahme

Die nun öffentlich gemachten Akten stehen im Zusammenhang mit einer Festnahme der zu dem Zeitpunkt 34-Jährigen wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Widerstand gegen einen Beamten. Der Arrest war Teil einer Reihe zahlreicher Konflikte mit dem Gesetz im Laufe des vergangenen Jahres. Dabei ging es um Drogenbesitz, Trunkenheit am Steuer, Körperverletzung im häuslichen Umfeld und Misshandlung einer älteren Person.

Auch ihr Tod zu Neujahr soll im Zusammenhang mit Drogenkonsum stehen. Die Notruf-Aufzeichnung schilderte einen „Code 3 für eine Überdosis“ und eine „Farbänderung“ des Körpers. Die offizielle Todesursache ist jedoch noch nicht bestätigt.

Konflikte innerhalb der Familie

Aus dem Umfeld der früher als Schauspielerin arbeitenden Victoria Jones heißt es zudem, dass es immer wieder starke Konflikte zwischen ihr und der Familie gab, die im Freundeskreis Besorgnis erzeugten. Ihr Vater, der in der Vergangenheit juristische Schritte gegen seine Tochter einleitete, um diese zu schützen, galt unter Insider:innen laut trotz aller Probleme als Konstante in ihrem Leben. Laut Berichten von „People“ hatte der „Men in Black“-Darsteller beim Gericht in Marin County einen Antrag auf Vormundschaft für seine Tochter gestellt.

___________________________________

Jetzt vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single „Baltimore“/„Stare“ von Prince in MUSIKEXPRRESS 03/26

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind HIER auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single