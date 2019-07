Christine And The Queens beim Paléo Festival 2019.

Paléo Festival 2019: Die Fotos – mit The Cure, Lana Del Rey, Charlotte Gainsbourg und Co.

Vom 23. bis 28. Juli 2019 versammelten sich erneut zahlreiche Musikliebhaber in Nyon in der Schweiz, um beim Paléo Festival mit Gleichgesinnten und über 90 musikalischen Acts wie The Cure, Lana Del Rey, Christine And The Queens, Twenty One Pilots und Tash Sultana ausgiebig zu feiern.

Falls Ihr zu denjenigen gehört, die dieses Mal leider zu Hause bleiben mussten, haben wir gute Nachrichten: Die besten Bilder des diesjährigen Events haben wir für Euch zusammengefasst.

Seht oben eine Bildauswahl von der Paléo-Woche, mit Fotos von Lana Del Rey, The Cure, Christine And The Queens, Charlotte Gainsbourg, The Blaze, Life, Charlie Cunningham und The Twilight Sad.

Das Aftermovie vom Paléo 2019: