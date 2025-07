Paula Hartmann in Dresden: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt, Wetter

Paula Hartmann geht im Sommer 2025 auf große Open-Air-Tour. Nach ihren restlos ausverkauften Tourneen 2023 und 2024 zieht es sie nun mit ihrem Album KLEINE FEUER auf die Freilichtbühnen in Deutschland und Österreich. Am 31. Juli spielt sie unter anderem eine Show in der Jungen Garde in Dresden. Anschließend reist sie weiter nach Berlin. Alle Infos zu Paula Hartmann in Dresden findet ihr hier.

Zeiten & Support

Laut der Website der Location beginnt der Einlass zum Konzert um 18 Uhr. Der Showbeginn ist für 19 Uhr angesetzt. Mit FRISO und Charlize bringt die Sängerin zwei Support-Acts mit, die den Abend einleiten werden.

Tickets

Der Auftritt von Paula Hartmann in Dresden ist noch nicht ausverkauft. Tickets sind über Eventim sowie im offiziellen Shop der Sängerin erhältlich. Der Preis liegt bei rund 55 Euro.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann man sich an vergangenen Konzerten orientieren. Laut „Setlist.fm“ könnte die Songauswahl wie folgt aussehen:

kleine Feuer

DLIT (die Liebe ist tot)

7 Mädchen

zwischen 2 und 5

3 Sekunden

Kugeln im Lauf

Gebrochenes Glas

Veuve

Geruch von Koks

Crossfades

nimm mit

Truman Show Boot

Gespenst

Uludağ und Sorgen

Disney

Unsere letzte Nacht

Fahr uns nach Hause (Philipp Johann Thimm Remix)

Babyblau

Babyblau (Remix)

Candy Crush

kleine Feuer

Kein Happy End / Grau (Apsilon) / Passion / Seidenkleid / Gekreuzte Finger / RED CUPS (Ufo 361)

Nie verliebt

Schwarze SUVs

Atlantis

Snoopy

sag was

DLIT (die Liebe ist tot)

Anfahrt & Parken

Die offizielle Adresse der Jungen Garde in Dresden lautet: Karcherallee 10, 01277 Dresden.

Am besten erreicht man die Location mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dafür bieten sich die Tramlinien 1 und 2 bis zur Haltestelle „Karcherallee“ an. Alternativ fahren auch die Buslinien 61, 63 und 85 zur Jungen Garde. Hier ist die passende Haltestelle „Tiergartenstraße“.

Im unmittelbaren Umfeld der Location sind keine speziell ausgewiesenen Parkplätze vorhanden. Wer dennoch mit dem Auto anreist, kann die öffentlichen Parkplätze vor dem Hygienemuseum (Lingnerplatz 1, 01069 Dresden) sowie im Umfeld des Dynamo-Dresden-Stadions nutzen.

Wetter

Am Tag des Konzerts (31. Juli) wird überwiegend wolkiges Wetter erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 25 Grad, und die Sonne zeigt sich voraussichtlich gelegentlich. Es soll trocken bleiben.