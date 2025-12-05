Paula Hartmann und Berq: EP „Gegenteil von Glück“ erschienen

Paula Hartmann und Berq veröffentlichen die düstere EP „Gegenteil von Glück“. Vier Songs über Schmerz, gescheiterte Liebe und Verletzlichkeit.

Am 5. Dezember ist die neue EP „Gegenteil von Glück“ erschienen. Für das Projekt taten sich Paula Hartmann und Berq zusammen. Die EP setzt sich mit denm Thema Schmerz und vor allem dem Umstand auseinander, wenn Liebe zwischen zwei Menschen nicht mehr funktioniert, sondern nur noch wehtut. Die Songs sind dementsprechend düster und verlangen einem einiges ab.

Schon die gleichnamige Vorabsingle vom 21. November setzte diesen Ton und gab einen klaren Ausblick darauf, was von der EP zu erwarten ist. Es handelt sich um einen Mix aus klarer Sprache, verletzlicher Ehrlichkeit und musikalischer Schwere.

Zwischen moderner Lyrik und düsterem Pop

Die drei weiteren Songs „Zahl mir deinen Schmerz heim“, „Knopf“ und „Dass du mich brauchst“ führen diesen Charakter fort. Die Songs handeln von Gefühlen, die sich im Innersten abspielen, und von Momenten, in denen Gefühle kippen. Paula Hartmanns präzise Lyrik trifft dabei auf Berqs eindrucksvolle Vokalpräsenz.

Mit Zeilen wie „Du bist gut, aber nie gut genug / Doch bevor ich dich verlasse, verlässt mich der Mut“ brechen die beiden Musiker:innen das Thema Liebe neu auf und zeigen, dass sie zum einen bindet, aber zugleich überfordern kann. Mit moderner Lyrik wird so düsterer Pop kreiert.

Hoffnung möglich?

Der Titel „Gegenteil von Glück“ ist dabei auch ein Leitmotiv. Die vier Songs machen Unsicherheit und Verletzlichkeit ohne Pathos, aber mit einer besonderen Klarheit hörbar.

Am Ende bleibt nur die Frage: Gibt es noch Hoffnung oder kann sich wirklich nichts ändern?