„Berlin für Rojava“: Paula Hartmann, K.I.Z und mehr auf einer Bühne

K.I.Z, Paula Hartmann, AK Ausserkontrolle – das Benefizkonzert „Berlin für Rojava“ will 100.000 Euro für Nothilfe sammeln. Am 1. Juni in der Columbiahalle.

Am Mittwoch, dem 4. März, posteten einige deutsche Künstler:innen wie K.I.Z, Paula Hartmann und Pashanim, dass sie Anfang Juni ein Benefizkonzert in der Columbiahalle in Berlin spielen werden. Die Veranstaltung wurde bereits Mitte Februar angekündigt. Nun stehen die Live-Acts fest.

Das Konzert steht unter dem Motto „Berlin für Rojava“, und sämtliche Erträge werden an Partnerorganisationen in Rojava gespendet.

Die Lage in Rojava

Die Situation in Rojava und Nord-/Ostsyrien hat sich stark zugespitzt. Obwohl seit Kurzem ein Waffenstillstand herrscht, ist die Lage derzeit noch kritisch. Die ehemals autonome kurdische Region in Syrien wurde entmachtet und die zivile Infrastruktur vor Ort angegriffen. Teils gibt es weder Wasser noch Strom. Von den Umständen besonders betroffen sind Kurden, Frauen und religiöse Minderheiten.

Spendenziel und beteiligte Organisationen

Ziel des Konzerts ist es, mindestens 100.000 Euro Spenden zu sammeln, die über Medico International, einer Menschenrechtsorganisation, an Organisationen wie den kurdischen Roten Halbmond weitergeleitet werden. Diese betreuen die medizinische Notversorgung von Vertriebenen, die Ausstattung von Notunterkünften sowie die Dokumentation von Menschenrechtsverbrechen. Hinter dem Benefizkonzert stehen die zivilgesellschaftliche Initiative „Berlin für Rojava“ sowie die Konzertveranstalter LOFT.

Musik als Zeichen der Solidarität

Das Konzert soll auf die Lage in Rojava aufmerksam machen und ein klares Zeichen setzen: „Kultur als Stimme. Musik als Verantwortung. Solidarität als konkrete Handlung.“, heißt es auf der Website der Veranstaltung. Das Konzert steht für Zusammenhalt und Menschlichkeit und möchte einen Raum für Anteilnahme und Engagement schaffen.

Nicht das erste Benefizkonzert

Das Event ist nicht das erste in der Reihe dieser Benefizkonzerte, die in der Columbiahalle ausgerichtet wurden. Im Dezember fand bereits ein Konzert unter dem Titel „Berlin für Gaza“ statt, das Spenden für die humanitäre Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza gesammelt hatte. Dort traten unter anderem Apsilon, Levin Liam, Filow, Wa22ermann, Nura, RapK und weitere deutsche Künstler:innen auf.

Das Line-Up

Auch dieses Mal wurde direkt ein Line-Up mitverkündet. Dabei sind AK Ausserkontrolle, Ceren, Hakim Lokman, Hoti, K.I.Z, Koma Berxwedan, Kurdo, Lune, OG LU, Pashanim und Paula Hartmann.

Paula Hartmann hatte sich in der Vergangenheit schon öfter für Benefizzwecke engagiert. So veranstaltete sie im August 2024 zusammen mit Rapper Apsilon ein Gratiskonzert, das zum Sammeln von Spenden für die Hilfsorganisation „Cadus e.V.“ aufrief, die humanitäre Nothilfe in Kriegs- und Krisengebieten leistet.

AK Ausserkontrolle trat 2023 bei einem Benefizkonzert für Erdbebenopfer in der Türkei, Syrien und umliegenden Gebieten auf. Auch die anderen Künstler:innen waren schon mehrfach Teil von Veranstaltungen für einen guten Zweck.

Tickets und Veranstaltungsdetails

Die Veranstaltung findet am Montag, dem 1. Juni, in der Columbiahalle in Berlin statt. Einlass ist ab 18:30 Uhr, das Konzert beginnt um 20:00 Uhr.

Reguläre Tickets kosten 49,99 Euro. Für alle, die nicht vor Ort sein können, gibt es zusätzlich einen Spendenpool online.