Nach „A Child’s Question, August“ veröffentlicht PJ Harvey am Mittwoch die zweite Single aus ihrem neuen Album.

Heute wird die neue Single „I Inside the Old I Dying” von PJ Harvey erscheinen. Es ist die zweite Single-Auskopplung aus ihrem fast gleichnamigen kommenden Album – es heißt I INSIDE THE OLD YEAR DYING und wird das zehnte Studioalbum der Sängerin sein und exakt einen Monat später, also am 7. Juli, auf den Markt kommen.

Der erste Song „A Child’s Question, August“ aus dem neuen Album wurde bereits Ende April mit Musikvideo veröffentlicht. Auch der neue Track „I Inside the Old I Dying” wird von einem Clip begleitet, bei dem Cristóbal León and Joaquín Cociña Regie führten.

Neben der neuen Single wurde auch PJ Harveys Tour durch ausgewählte Städte Europas angekündigt. Von September bis Oktober bereist sie Dublin, Glasgow, London, Manchester, Amsterdam, Brüssel, Paris, Prag, Warschau, Kopenhagen und Oslo. In Berlin hält PJ Harvey an zwei Abenden (21. & 22. Oktober) im Admiralspalast.

„I Inside the Old I Dying” erscheint am Mittwoch (7. Juni) um 11 Uhr (BST) und kann unter folgendem Link über die bekannten Streamingdienste abgerufen werden.

