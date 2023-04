PJ Harvey: Clips aus Studio teasern neues Album mit John Parish und Flood

Neben neuer Musik mit ihren Wegbegleitern veröffentlichte sie eine Playlist, in der Songs der bisherigen Zusammenarbeit zu hören sind. Ein neues Album soll folgen.

PJ Harvey hat zwei Clips veröffentlicht, die sie im Studio beim Aufnehmen und Produzieren neuer Musik zeigen. Mit dabei sind ihre langjährigen musikalischen Wegbegleiter, der Multiinstrumentalist und Produzent John Parish und der Musikingenieur und -Produzent Flood.

Zusätzlich zu dem ersten Clip am 19. April veröffentlichte sie eine Spotify-Playlist, um „ihre [Parish und Flood, Anm. d. Red.] großartige Arbeit mit mir“ zu würdigen, wie sie in ihrem Newsletter dazu schrieb. „Danke John. Danke Flood. Ich liebe euch beide“, dankte die 53-Jährige den Produzenten. Die drei arbeiteten erstmals für Harveys 1995 erschienenes TO BRING YOU MY LOVE zusammen, von dem auch drei Nummern in der Playlist vertreten sind.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zudem bestätigte die Sängerin, kürzlich mit Parish und Flood im Studio gewesen zu sein. Die beiden Clips, die dies belegen, wurden von Steve Gullick „gefilmt, inszeniert und geschnitten“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Haltet Ausschau nach einer besonderen Ankündigung nächsten Dienstag um 20 Uhr BST [21 Uhr MEZ]“, schloss sie den Newsletter ab. Im Februar vergangenen Jahres veröffentlichte das Mitglied des „Order of the British Empire“ bereits Fotos, die sie im Studio zeigten und ein zehntes Album vermuten ließen. Im Juni bestätigte sie dann endgültig ihre neue Platte, die dieses Jahr erscheinen wird: „Es hat lange gedauert, bis ich es richtig hatte, aber am Ende bin ich sehr zufrieden damit“.

Konkretes ist bisher noch nicht bekannt. Details dürften jedoch zeitnah folgen. Vergangenes Jahr erst veröffentlichte sie 59 B-SIDES, DEMOS & RARITIES in einer Compilation.