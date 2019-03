Podcast: Jayda G kämpft mit Disco und House gegen den Klimawandel

Move to the front: Die kanadische DJ und Produzentin Jayda G bringt die „good vibes“ zurück in den Club

Ist der Dancefloor der richtige Ort für gesellschaftlichen Wandel? Jayda G findet: Ja! Auf ihrem Debütalbum SIGNIFICANT CHANGES verpackt die DJ und Produzentin deshalb Themen wie den Klimawandel in groovige House-Beats und verbindet ihre Liebe zu den Orcas in ihrer kanadischen Heimat mit der zu Disco und Soul. Im Musikexpress-Podcast „Music Sounds Better With ME“ sprechen Laura Aha und Jördis Hagemeier mit Jayda G über ihre Mixing-Technik, Bro-Mentalität und warum es so wichtig ist, dass jemand wie Jayda G auflegt und im Clubkontext präsent ist.

Außerdem erläutern sie, warum „Pose“ die beste Netflix-Serie des Jahres ist und warum der WDR-5-Literaturmarathon trotz uncoolem Hashtag ziemlich „lit“ war.

