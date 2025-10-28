Polyton 2026: Alle Infos zum Musikpreis hier im Überblick

Der Termin steht: Am 25. März 2026 wird der Polyton in Berlin verliehen. Was es sonst noch zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

Die Polyton-Preisverleihung hat sich etabliert. Inzwischen steht bereits die dritte Runde an. Am 25. März 2026 geht es wieder an die Awardzeremonie. Der Ort des Geschehens: Atelier Gardens, Berlin. Womit aufgewartet wird, erfahrt ihr hier.

Check: Konferenzprogramm

Bevor es an die Preisverleihung geht, wird in der Hauptstadt schon zwei Tage zuvor, ab dem 23. März 2026, mit dem Konferenzprogramm losgelegt. In der Pressemitteilung zum Polyton heißt es diesbezüglich: „Es schafft einen Raum für Austausch und Diskussion, in dem Popmusik im Dialog mit anderen Disziplinen, Perspektiven und Kontexten betrachtet wird.“

Es geht ums Sichtbarmachen

Die Polyton-Verleihung im Frühjahr stattfinden zu lassen, ist für die Veranstaltenden ein logischer Schritt mit Blick auf das, was das musikalische Jahr mit sich bringt. Denn so könnzen Awardshow und Konferenz eine Zukunfts-Übersicht erlauben. Im Bestfall notiert man sich hier, welche Acts für den Rest von 2026 besonders relevant sind, welche Themen weiter besprochen werden müssen und was es sonst noch so im Auge zu behalten gibt.

Jetzt schon was angucken

Um sich nun besser etwas unter Preisverleihung und Stimmung vorstellen zu können, geht es mit neuem Streamingangebot rund um den Polyton weiter. Dazu wird in der Pressemitteilung gesagt: „Mit der Ankündigung feiert die Akademie für Populäre Musik den Start der zweiten Staffel von POLYTON TV. Ab sofort erscheinen wöchentlich die Videoclips der Verleihung 2024, sowohl auf dem YouTube-Kanal von POLYTON als auch auf der Website polyton.de. Los geht es mit einem Highlight der glanzvollen Veranstaltung: Zur Eröffnung des Abends performten Herbert Grönemeyer, $OHO BANI und Lary eine besondere Version von „Zeit, dass sich was dreht“. Damit bleibt das Fest der Popmusik nicht nur Erinnerung, sondern wird digital erlebbar gemacht.“

Wer wird 2026 dabei sein?

Konkrete Infos zu den Nominierungen und Live-Acts sowie Moderation und Konferenzprogramm stehen aktuell noch aus.