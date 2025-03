Oscars 2025: Shitstorm nach zu kurzer Erinnerung an David Lynch

„Das ist alles, was man ihm gibt?“ meckern Fans des verstorbenen Filmemachers in den Sozialen Medien.

Am 2. März 2025 war es wieder soweit: Die Oscars wurden im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. Und wie immer wurde auch bei dieser 97. Zeremonie denjenigen Tribut gezollt, die in den vergangenen zwölf Monaten verstarben. So auch David Lynch, der am 16. Januar im Alter von 78 Jahren an einem Herzstillstand starb.

Hackman wurde mit Worten geehrt, Lynch mit einem Foto

Morgan Freeman begann das Memoriam-Segment mit einer Rede, in der er dem kürzlich von uns gegangenen Gene Hackman gedachte: „Diese Woche hat unsere Gemeinschaft eine Legende verloren und ich einen engen Freund.“ Danach folgte Mozarts „Lacrimosa“, live von einem Ensemble dargeboten. Dazu wurden die Toten in kurzen Einblendungen gezeigt. David Lynch wurde in dem Part zwar präsentiert – für viele genügte diese Art der Würdigung jedoch nicht. Im Netz machte sich Unmut darüber breit, dass dem US-Filmemacher nicht im Mindesten eine ähnliche Huldigung wie die von Hackman entgegengebracht wurde.

Einfach zu kurz?

„David Lynch nicht mehr zu geben als einen Zwei-Sekunden-Clip in Memoriam – #Oscars2025 du schläfst besser mit offenen Augen“, schrieb unter anderem RuPauls Drag-Race-Star Katya Zamolodchikova auf X. Ein andere Person auf X kommentierte mit einer etwas anderen Dauer-Angabe: „Sie haben David Lynch zu einem Fünf-Sekunden-Clip im In-Memorium-Segment degradiert.“

Zudem hieß es auf der Sozialen Plattform auch: „David Lynch hat das Kino buchstäblich verändert, und das ist alles, was sie ihm geben“ und „Sie hätten mehr für David Lynch tun sollen“.

Eine Auswahl der X-Beiträge:

Weitere Kritik fing sich die Academy dafür ein, dass sie so manche verstorbene Branchengrößen in dem Segment vergaßen. So zum Beispiel „Buffy“-Star Michelle Trachtenberg und Schauspieler und Produzent Alain Delon.

