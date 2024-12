Pop Around the Clock 2024: Diese Konzerte laufen an Silvester bei 3sat

Dank „Pop Around the Clock“ rockig ins neue Jahr: 3sat zeigt AC/DC, Liam Gallagher und vieles mehr.

Zum Jahreswechsel 2024/2025 präsentiert 3sat erneut den beliebten Konzertmarathon „Pop Around the Clock“. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine spannende Auswahl legendärer Rock-Performances.

Ein besonderes Highlight des diesjährigen Programms ist der Auftritt von AC/DC zur Prime Time. Ihr Konzert „No Bull“ in Madrid aus dem Jahr 1996 zeigt die Band in Höchstform und dürfte Rockfans in Partylaune versetzen. Damals machte die Band auf der „Ballbreaker World Tour“ für drei Konzerte Halt in der spanischen Hauptstadt. Den Jahreswechsel läuten dann die softeren Take That ein – zu sehen gibt es ein Reunion-Konzert aus dem Jahr 2011.

Nicht fehlen dürfen aber natürlich auch The Rolling Stones. Von ihnen gibt es das Konzert „Welcome to Shepherd’s Bush“ aus dem Jahr 1999 zu sehen. Diesmal nicht dabei: Bob Dylan oder auch Tina Turner – diese hatten in den vergangenen Jahren häufig einen Slot bei „Pop around the Clock“ bekommen.

Die Konzerte bei „Pop around the Clock“ an Silvester 2024

06:15 – 07:30 Uhr: Kris Kristofferson & Friends: The Highwaymen (New York City, 1990)

07:30 – 08:25 Uhr: Cyndi Lauper: Live in Paris (1987)

08:25 – 09:15 Uhr: Billy Joel: Live From Long Island (1982)

09:15 – 10:45 Uhr: Music for Montserrat (Benefizkonzert, 1997)

10:45 – 12:00 Uhr: Christina Stürmer: MTV Unplugged in Wien (2023)

12:00 – 13:00 Uhr: Clueso: Sommer Tour 2024 – Live von der Berliner Waldbühne

13:00 – 14:15 Uhr: Herbert Grönemeyer: Mensch live (Gelsenkirchen, 2003)

14:15 – 15:45 Uhr: Eric Clapton: Crossroads Guitar Festival (Los Angeles, 2023)

15:45 – 16:45 Uhr: Sheryl Crow: Live At The Franklin Theatre (2024)

16:45 – 18:15 Uhr: The Rolling Stones: Welcome To Shepherd’s Bush (London, 1999)

18:15 – 19:15 Uhr: Liam Gallagher: Live at Knebworth (2022)

19:15 – 20:15 Uhr: Bryan Adams: Live at Royal Albert Hall (2024)

20:15 – 21:45 Uhr: AC/DC: No Bull – The Director’s Cut (Madrid, 1996)

21:45 – 23:00 Uhr: Anastacia: Live at Last (München/Berlin, 2004)

23:00 – 00:30 Uhr: Take That: Progress Live (Manchester, 2011)

00:30 – 02:00 Uhr: Pet Shop Boys: Dreamworld (Kopenhagen, 2023)

02:00 – 03:45 Uhr: DJ Bobo: Evolut3on live in Berlin (2023)

03:45 – 05:20 Uhr: Purple Disco Machine (Dresden, 2023)

05:20 – 06:20 Uhr: Sam Smith – Live at the Royal Albert Hall

Für alle, die die Konzerte nicht live verfolgen können, bietet die 3sat-Mediathek auch die Möglichkeit, die Auftritte für einen begrenzten Zeitraum nachträglich anzusehen. Wer also Silvester nicht zu Hause verbringt, kann sich die Shows auch später noch ansehen.