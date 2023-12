Am Silvesterabend zeigt 3sat wieder Top-Konzerte – unter anderem von Madonna und den Rolling Stones.

Auch an Silvester 2023 läutet 3sat mit Pop Around the Clock das neue Jahr ein. Den ganzen Tag über zeigt der öffentlich-rechtliche Sender Konzerte und Musikhighlights der größten Stars.

Der Tag beginnt mit Bob Dylan: Bereits 06:15 Uhr startet „Shadow Kingdom – The Early Songs“, ein 2023 veröffentlichter Mini-Konzertfilm, für dessen Produktion sich der Musiker 2021 sieben Tage Zeit nahm. Im Mittelpunkt stehen die frühen Songs, die neu arrangiert wurden.

Am 25. Februar 2020 versammelte Schlagzeuger Mick Fleetwood ein Starensemble in London, um die Musik von Blueslegende Peter Green, einem der Gründungsmitglieder von Fleetwood Mac, zu zelebrieren. Die Show wird am 31. Dezember ab 09:15 Uhr auf 3sat zu sehen sein.

Am Nachmittag werden Sting, Herbert Grönemeyer und Céline Dion zu sehen sein, gefolgt von Paul McCartney & Wings. Für Party-Stimmung am Abend sorgen im Anschluss Tina Turner mit einer Aufzeichnung ihres 50-jährigen Konzertjubiläums und The Rolling Stones. Das neue Jahr beginnt schließlich mit Madonna – mit einem Konzert ihrer „Rebel Heart“-Tour.

Pop Around the Clock Silvester 2023 bei 3sat – alle Sendetermine

06:15–07:05: Bob Dylan – Shadow Kingdom – The Early Songs

07:05–08:20: The Highwaymen – American Outlaws

08:20–09:15: Lynyrd Skynyrd – Live at the Ryman – Celebrating 50 Years

09:15–10:30: Mick Fleetwood & Friends

10:30–11:30: Eric Clapton – Across 24 Nights

11:30–12:45: Peter Gabriel – Secret World (Modena 1993)

12:45–14:00: Sting – My Songs – Live at Château de Chambord

14:00–14:45: Céline Dion – Une Seule Fois

14:45–16:45: Herbert Grönemeyer – Das ist los Tour 2023

16:45–17:45: Paul McCartney & Wings – Rockshow

17:45–19:00: George Michael – Live in London – 25 Live Tour (Earls Court Exhibition Centre, 2008)

19:00–20:15: P!nk – Funhouse (Sydney Entertainment Centre, 2009)

20:15–21:30: Tina Turner – 50th Anniversary Concert Tour – Live from the Gelre Dome (Arnheim, Niederlande, 2009)

21:30–23:30: The Rolling Stones – GRRR Live!

23:30–01:30 – Madonna: Rebel Heart Tour

01:30–02:30: Bryan Adams – Waking up the Neighbours

02:30–03:45: Backstreet Boys – In a World Like This – Live in Saitama

03:45–05:00: Santana – Corazón – Live from Mexico NEU

05:00–05:45: Rita Ora – At the Eiffel Tower

05:45–07:15: Elblandfestspiele – „Cirque de la Musique“ – Die große Gala