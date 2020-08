Waren auch mal sehr jung: Mark Owen, Howard Donald, Gary Barlow, Robbie Williams und Jason Orange von Take That im März 1993 in Tokio

Na, kommt Ihr noch mit in und durch die Neunziger? Wir schon, denn: „And we’ve come so far, and we’ve reached so high, and we’ve looked each day and night in the eye!“

In Folge 6 sprechen Fabian und Stephan über die Boygroups der 90er von den Backstreet Boys über East 17 bis Worlds Apart, über 10 einschlägige Nummern, die sie noch immer gerne lauthals mitgrölen und aus zwei guten Gründen sehr viel über Take That: Erstens hat Autorin, Journalistin, Podcasterin, Twittererin, Fangirl und Studiogästin Anja Rützel ein Buch über ihre Lieblingsband geschrieben, zweitens wurde dieser Podcast nicht umsonst nach Take Thats zweitgrößtem Hit benannt: „And we’re still so young, and we hope for more!“

Anja Rützels Buch über Take That bei Amazon.de bestellen

„Never Forget – der 90er-Podcast“, Folge 6: „Boygroups feat. Anja Rützel“ hier im Stream hören

Die Boygroup-Playlists zu Folge 6:

Was bisher bei „NEVER FORGET“ geschah:

In Folge 1 sprachen wir über die zehn meistverkauften Singles der 90er in Deutschland und ließen uns von Kulturjournalist und Buchautor Joachim Hentschel die Dekade from 11/9 to 9/11 erklären. In Folge 2 ging es um den „Crossing All Over“-Sampler, zehn darauf enthaltene Songs, die nachhaltig wichtig waren und über den erfolgreichsten aus Deutschland kommenden Alternative-Rock– (und Power-Pop-)Hits der 90er, nämlich „Narcotic“ von Liquido – deren damaliger Sänger und Songschreiber Wolfgang Schrödl stand uns dazu Rede und Antwort. Nach so viel Gitarren ging es in Folge 3 um Bummsbeats im 4/4-Takt, nämlich um Eurodance, der damals noch gar nicht so hieß. Wir erinnerten an zehn damalige Charts-Nummern, die ihre Zeit überlebt haben und sprachen mit Judith Hildebrandt aka T-Seven über ihre Zeit mit Mr. President, einen skandalträchtigen Nackedei-Auftritt in der „Harald Schmidt Show“ und das Revival von 90er-Partys. In Folge 4 wurden die Superfuzz- und Big-Muff-Effektpedale durchgetreten, wir sprachen mit VIVA-Legende Nilz Bokelberg über Grunge und damit über Chris Cornells Jahrhundertstimme, Eddie Vedders Grinsen, die ungebrochene Kraft von „Smells Like Teen Spirit“ und Nilz‘ eigene „Comedy Grunge“-Band Fritten & Bier. In Folge 5 wurde es richtig bunt, wir erinnerten uns an Girlgroups von TLC bis zu den Spice Girls, bevor uns Marlene „Jazzy“ Tackenberg Rede und Antwort über Aufstieg, Fall, Skandale, Comebacks und die Zukunft von Deutschlands erfolgreichster Girlgroup Tic Tac Toe stand.

„NEVER FORGET – der 90er-Podcast“ – alle Folgen im Überblick:

Folge 1: „Willkommen in den Neunzigern feat. Joachim Hentschel“

Folge 2: „Alternative Rock feat. Wolfgang Schrödl (Liquido)“

Folge 3: „Eurodance feat. T-Seven (Mr. President)“

Folge 4: „Grunge feat. Nilz Bokelberg“

Folge 5: „Girlgroups feat. Jazzy (Tic Tac Toe)“

Über den Podcast:

Die Städte sind (noch aus den Tagen vor Corona) mit Werbebannern für trashige 90s-Revival-Partys zuplakatiert. Courtney Barnett, Ilgen-Nur und Dream Wife wiederbeleben den Indie-Rock der 90er, Jorja Smith recycelt den R’n’B von damals und DIIV starren auf ihre Schuhe like it’s 1991. Kurz: Die 90er sind wieder da. Diesem Phänomen gehen zwei in den 90ern sozialisierte ME-Redakteure in einem neuen Podcast nach. In „Never Forget“ erinnern sie an die Musik der nicht immer guten alten 90er, an zu Recht und zu Unrecht vergessene Helden.

Damit ihr Podcast keine nostalgische Nabelschau von Ü-30-Nerds wird, laden sie sich pro Folge Zeitzeug*innen und Expert*innen ein: Zum Auftakt erklärt Kulturjournalist und Buchautor Joachim Hentschel („Zu geil für diese Welt“) das 90s-Revival. Die weiteren Folgen beleuchten je ein das Jahrzehnt prägendes Genre. So führt uns Viva-Legende Nilz Bokelberg nach Seattle (und Köln) und erzählt vom Grunge. Der Songwriter des erfolgreichsten deutschen Alternative-Rock-Songs, „Narcotic“, Wolfgang Schrödl von Liquido, berichtet über die hiesige Indie-Szene der Dekade. Und Judith Hildebrandt aka T-Seven von Mr. President klärt uns endlich darüber auf, was ein „Coco Jamboo“ eigentlich ist. „Never Forget – der 90er-Podcast“, jetzt auf allen einschlägigen Portalen verfügbar. WIIICKEEED!