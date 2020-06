Pop-Kultur Festival 2020: Hier ist das komplette Line-up – mit Mavi Phoenix, Catnapp und Preach

auch interessant



Das Pop-Kultur Festival hat sein Line-up für 2020 vervollständigt. Mit dabei sind diesmal wieder Musiker*innen wie The Notwist, Mavi Phoenix, Isolation Berlin und The Düsseldorf Düsterboys sowie zahlreiche weitere Künstler*innen aus allen Ecken der Welt.

Das komplette „Pop-Kultur Festival“-Line-up 2020:

SESSIONS

24/7 Diva HeavenEat Lipstick

Isolation Berlin

MADANII & LLUCID

Mavi Phoenix

The Düsseldorf Düsterboys

The Notwist

COMMISSIONED WORKS

CATNAPP presents »DAMAGE Experience«

Chikiss presents »Silent Cinema in Modern Sound«

hackedepicciotto remixed

King Khan: »Rat-Tribution Now«

Preach: »Fathoeburger«

COMMISSIONED WORKS DIGITAL

Galouchë Galore

Jammerpunk

Pop-Kultur Fanfaren

DIGITAL WORKS

21 Downbeat

Cartel Madras

Eden Derso

Evija Vēbere

Hendrik Otremba

Jessy Lanza

Jojo Abot

Mueran Humanos

Noga Erez

SADO OPERA

Super Besse

Theodora

Wanlov The Kubolor (FOKN Bois)

Yugen Blakrok

TALK

»DO IT YOURSELF: African Music Festivals«: Elena Schulz-Görner, Jumoke Adeyanju, Pamela Owusu-Brenyah, Wale Davies

»Ping Pong Hayat and the Art of Staying Alive«: Joana Tischkau, Reyhan Şahin, Ronya Othmann, Yeşim Duman

»Speaking of Sampling«: Azadê Peşmen, Enis Maci, Jesseline Sarkodie, Leyla Yenirce

FILM

»Contradict. Ideas for a New World« DIGITAL RESIDENCIES Goethe Residency: Mpho Sebina & S. Fidelity

Digital Residency Tel Aviv-: Echo & Tellavision

Einer offiziellen Pressemitteilung zufolge befinden sich alle am Festival beteiligten Musiker*innen schon jetzt auf den Bühnen der Kulturbrauerei Berlin oder international verstreut mit lokalen Video-Teams, um ihre Produktionen vorzubereiten. Die fertigen Produkte werden der Öffentlichkeit dann vom 26. bis 28. August 2020 online, separat und in einem dreiteiligen Show-Format vorgestellt.

Bedingt durch die anhaltende Coronavirus-Pandemie findet das Pop-Kultur Festival in diesem Jahr erstmals im digitalen Raum statt. „Pop-Kultur stellt sich in diesem Jahr der digitalen Herausforderung und bietet seinen Künstler*innen eine hochwertige Online-Plattform“, erklärt Dr. Klaus Lederer, Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa von Berlin, in einem offiziellen Statement, „ so können sie sich uns in ihrer künstlerischen Vielfalt präsentieren. Ich bin sicher, dass auch das diesjährige Pop-Kultur Festival wieder ein diskursorientiertes, bereicherndes Festival werden wird!“

„Pop-Kultur Festival“-Trailer:

