Porridge Radio kommen 2021 auf Deutschlandtour

Nach dem Überraschungsrelease ihrer neuen Single „7 Seconds“ haben Porridge Radio nun eine weitere gute Nachricht im Gepäck: Dana Margolin und Co. werden sich 2021 auf große Deutschlandtour begeben – präsentiert vom Musikexpress. Neben vier Konzerten in Köln, Schorndorf, Berlin und Hamburg können die Brit*innen diesmal auch beim bevorstehenden Golden Leaves Festival in Darmstadt erlebt werden.

Porridge Radio live 2021 – hier sind die Deutschlandtermine:

31.03.2021 Köln, Bumann & Sohn

02.04.2021 Schorndorf, Manufaktur

03.04.2021 Berlin, Badehaus

04.04.2021 Hamburg, Hafenklang

27.-29.08.2021 Darmstadt, Golden Leaves Festival

„7 Seconds“ im Stream hören:

Gegründet wurde die Indierock-Band von Sängerin Dana Margolin, deren musikalische Experimente in ihrem Schlafzimmer in Brighton begannen und schließlich bei Open-Mic-Nights erstmals ihren Weg auf die Bühne fanden. Gemeinsam mit Bassistin Maddie Ryall, Keyboarderin Georgie Stott und Drummer Sam Yardley konnte Margolin 2016 nach dem selbst veröffentlichten I’M NOT SURE ANYMORE (2015) mit RICE, PASTA AND OTHER FILLERS ihr erstes Label-Release bei Memorials of Distinction feiern.

EVERY BAD im Stream hören:

Porridge Radios aktuelles Album EVERY BAD erschien 2020 und erhielt von ME-Autor Frank Sawatzki in seiner Rezension viereinhalb von sechs möglichen Sternen. Dieser lobte: „Die Band von Dana Margolin übersetzt Verunsicherung in Ekstase und nimmt Indie-Rock-Avantgardening, Grunge und Dream Pop dabei mit.“