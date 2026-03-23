Golden Leaves Festival 2026: Termin, Tickets & Line-up

Das Festival findet in diesem Jahr am 22. und 23. August 2026 am Steinbrücker Teich in Darmstadt statt – und wir präsentieren!

Das Golden Leaves Festival kehrt am 22. und 23. August 2026 an den Steinbrücker Teich in Darmstadt zurück – und bleibt damit einer der charmantesten Fixpunkte im deutschen Festivalsommer. Auch die kommende Ausgabe verspricht ein sorgfältig kuratiertes Programm zwischen Indie, Pop und elektronischen Sounds – und wir präsentieren die zweitägige Veranstaltung.

Das finale Line-up ist aktuell noch nicht bestätigt, wird aber – wie in den vergangenen Jahren – Stück für Stück enthüllt und umfasst sowohl (inter-)nationale Acts als auch spannende Newcomer:innen. Eine erste Bandwelle wurde bereits verkündet. Hier alle Infos.

Die bisher bestätigten Acts

Agnes Obel

Noga Erez

Mine

Holly Humberstone

Kat Frankie – mit BODIES

Austra

Lara Hulo

HVOB

Tickets: Schnell sein lohnt sich

Der Vorverkauf läuft bereits, traditionell in mehreren Preisstufen. Early-Bird-Tickets sind bereits alle weg, aktuell gibt es Karten fürs Wochenende ab 87,20 Euro.

Durch die bewusst limitierte Kapazität von nur wenigen tausend Besucher:innen ist das Festival regelmäßig früh ausverkauft. Wer dabei sein will, sollte nicht zu lange zögern – gerade weil das Golden Leaves nicht auf Wachstum, sondern auf Qualität und Atmosphäre setzt.

Zwischen See, Bäumen und Lieblingsbands

Was das Golden Leaves Festival so besonders macht, ist weniger Größe als Gefühl: keine überfüllten Campingplätze, keine kilometerlangen Wege, sondern ein Wochenende wie ein musikalisches Spätsommer-Picknick unter Freund:innen. Die Bühne liegt eingebettet zwischen Bäumen, der Steinbrücker Teich glitzert im Hintergrund, und das Publikum sitzt genauso oft im Gras wie es vor der Bühne tanzt. Dazu kommen liebevoll kuratierte Foodstände, kleine Kunstinstallationen und ein insgesamt entschleunigtes Festivalerlebnis, das sich bewusst vom Mainstream abgrenzt.

Vom Hinterhof zum Indie-Hotspot

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat sich das Golden Leaves vom Mini-Event mit rund 200 Gästen zu einem festen Bestandteil der deutschen Indie-Landschaft entwickelt. Trotz wachsender Bekanntheit ist der ursprüngliche DIY-Spirit erhalten geblieben. Musikalisch setzt das Festival konsequent auf einen Mix aus Indie, Pop, Alternative und elektronischer Musik – oft mit besonderem Augenmerk auf Künstler:innen, die kurz vor dem größeren Durchbruch stehen.

Ein Festival für Entdeckungen

Auch ohne die komplette Line-up-Verkündung lässt sich sagen, was das Golden Leaves Festival 2026 prägen wird: ein feines Gespür für relevante Acts. In der Vergangenheit standen hier bereits Künstler:innen wie The Notwist, Blond oder auch Billie Marten auf der Bühne – Namen, die die stilistische Bandbreite gut widerspiegeln. Genau diese Mischung aus etablierten Indie-Größen und aufregenden Neuentdeckungen macht das Festival aus. Wer hier spielt, ist oft ein Geheimtipp – zumindest noch für kurze Zeit.