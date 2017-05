Praktikum in der Online-Redaktion des Musikexpress

Musik und Lifestyle, Entertainment und Zeitgeschehen: Mit Kreativität und hohem journalistischem Anspruch verlegen wir unsere Titel ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER. Gemeinsam mit unseren digitalen Angeboten sind wir stets nah am Puls der Zeit und bewahren uns gleichzeitig die nötige Übersicht, handverlesene Perlen der Musikgeschichte in den richtigen Kontext zu setzen. Von Independent-Rock über Neo-Folk bis hin zum Trash Metal: Musik ist uns wichtig! Mit viel Leidenschaft dafür und für alle Aspekte des Lebens, die Musik verbindet, arbeiten wir täglich daran, unsere Marktführerschaft auf dem deutschen Markt für Musiktitel stetig auszubauen.

Aufgaben:

Verfassen und Einpflegen von Beiträgen auf Musikexpress.de

Unterstützung der Online-Redakteure bei redaktionellen und organisatorischen Aufgaben

redaktionelles Überarbeiten von bestehenden Inhalten

Recherchetätigkeiten

Anforderungen:

Erfahrungen im Online-Journalismus und im Umgang mit digitalen Medien durch Praktika, Studien- oder eigene Projekte

sehr gute Repertoirekenntnisse und persönliche Leidenschaft für die Themen Musik, Popkultur, Film und Lifestyle

gutes Themengespür und Textsicherheit

Kenntnisse in WordPress sowie in Video- und Bildbearbeitung von Vorteil

strukturierte Arbeitsweise, gute Kommunikationsfähigkeit und Organisationstalent

Beginn: 1. Juni 2017

Dauer: drei Monate

Vergütung: das Praktikum wird vergütet

Bewerbungen bitte mit aussagekräftigen Textproben (z. B. bereits verfasste Interviews, Reviews etc.) und gerne per Mail an:

Kontakt

Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH

Musikexpress.de

Fabian Soethof

Mehringdamm 33

10961 Berlin

fabian.soethof@musikexpress.de