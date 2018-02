Premiere: Viech zeigen ihr neues Video zum Song „Ich hab viele Fehler gemacht“

Glaubt man ihrem neuen Song, so haben Viech schon viele Fehler gemacht. Nach dem kommenden Album gefragt, verspricht das steirisch-österreichische Pop-Trio mit barschen Arrangements und unverblümten Texten allerdings, es sei „das Beste, was dir in nächster Zeit um die Ohren fliegen wird“.

HEUTE NACHT NACH BUDAPEST, das am 6. April 2018 erscheinen soll, gehört also offenbar nicht zu besagten Pannen. Und das bestätigt die 2011 gegründete Band mit ihrer unbeirrten Single. „Ich hab viele Fehler gemacht“ feiert heute auf Musikexpress.de Premiere:

Paul Plut, Christoph Lederhilger und Martina Stranger könnt Ihr demnächst in Deutschland und Österreich auch live erleben:

23. Februar – Lembach (Musikclub)

5. April – Innsbruck (PMK)

6. April – Bludenz (Remise)

7. April – Schladming (Klangfilmtheater)

13. April – Wien (Sargfabrik)

19. April – München (Unter Deck)

20. April – Graz (Orpheum Extra)

21. April – Villach (Kulturhofkeller)