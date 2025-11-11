„Prototyp Rapstar“: Massivs Rap-Show startet in die Knock-Out-Phase

Spotify erhöht ab November seine Preise für alle

„Prototyp Rapstar“ beendet mit Folge 10 die Vorrunde: Mosenu gewinnt das Goldene Mic, Sido lobt sein Comeback – jetzt beginnt die Knock-Out-Phase.

Mit der zehnten Folge hat das Casting-Format „Prototyp Rapstar“ von Rapper Massiv seine Vorrunde abgeschlossen. Die Show, die auf YouTube Millionen Klicks erzielt, bietet jungen Künstler:innen eine Bühne, um sich zu beweisen, Sichtbarkeit zu gewinnen und einen Schritt in Richtung professioneller Musikkarriere zu machen.

Nur Jury, keine Gäste

In der am 10. November ausgestrahlten Episode traten erneut zehn Underground-Artists gegeneinander an, um die Jury – bestehend aus Sido, PA Sports, Ali Bumaye und Massiv selbst – zu überzeugen. Anders als in den vorherigen Episoden gab es diesmal keinen Special Guest. Das begehrte „Goldene Mic“, das normalerweise ein Gast verleiht, wurde diesmal direkt von Jury-Urgestein Sido überreicht.

Mosenus Comeback überzeugt die Jury

Der glückliche Gewinner war Mosenu, der durch eine emotionale Performance hervorstach. Sido begründete seine Entscheidung mit den Worten: „Ich freue mich, dass du wieder da bist. Es hätten nicht viele die Eier, hier herzukommen, nach dem, was du durchgemacht hast.“ Mit diesen Worten unterstrich er, dass es bei „Prototyp Rapstar“ nicht nur um Technik, sondern auch um Persönlichkeit und Haltung geht.

Mosenu hatte bereits durch die Zusammenarbeit mit Rapper Fler Charterfolge erzielt. Nach dem Ausstieg aus Flers Label „Maskulin“ folgte jedoch eine Rap-Flaute, die er nun bei dem Castingformat überwinden möchte.

Start der Knock-Out-Phase

Mit Mosenu als neuem Träger des „Goldenen Mic“ endet die Vorrunde. Nun beginnt die Knock-Out-Phase, in der die verbliebenen Talente direkt gegeneinander antreten. Wer überzeugt, rückt ins Halbfinale vor – wer verliert, scheidet aus. Der Kampf um den Titel geht damit in seine entscheidende Runde.