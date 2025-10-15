Nach Brabus-Fail: PA Sports macht Luna ein neues Geschenk

Jetzt überrascht PA Sports seine Frau mit einem besonders emotionalen Geschenk.

Vom Geschenk zur Krise – und wieder zurück zum Geschenk. Nach dem viralen Streit um eine Mercedes G-Klasse mit vermeintlichem Brabus-Tuning-Paket ersetzten PA Sports und seine Frau den Wagen durch eine echte Version, distanzierten sich jedoch künftig von der Luxus-Tuning-Marke. Schade um das Geschenk, könnte man meinen – doch PA Sports wäre nicht der liebevolle Ehemann, für den ihn seine Fans schätzen, hätte er nicht schon eine Alternative parat.

Brabus-Skandal: Das ist passiert

Tagelang war das Internet in heller Aufruhr: Mili Umicevic veröffentlichte einen scharfen Kommentar unter einem Post von Luna Rabea, in dem diese ihr G-Klasse-Geburtstagsgeschenk mit den türkisfarbenen Sitzen präsentierte. Was als liebevolle Geste gedacht war, wurde schnell zu einem viralen Konflikt um Fälschung, Integrität und Markenimage. Es kam zu heftigen Konfrontationen, Anschuldigungen in den Instagram-Stories der beiden Influencerinnen, Drohungen und rechtlichen Konsequenzen.

Ausgelöst wurde das Drama durch eine zunächst harmlose Idee: PA Sports kaufte den Wagen als Geburtstagsgeschenk für seine Frau Luna Rabea – ein Fahrzeug, das sich später als Brabus-Fälschung herausstellte. Nachdem der Streit zwischen Umicevic, Luna Rabea und PA Sports medienwirksam eskalierte und sich nun auch der Brabus-CEO zu Wort meldete, scheint sich der Wirbel allmählich zu legen. Während Brabus öffentlich in Verruf geriet, erlebten PA Sports und seine Frau einen enormen Sympathie-Schub. Nur eines fehlte noch: Das neue Geschenk für Luna Rabea.

Der Brabus war fake, aber die Liebe ist echt

PA Sports ließ nicht lange auf sich warten und veröffentlichte am Abend des 14. Oktober ein Video auf seinen Social-Accounts, in dem er Luna Rabeas neues Geschenk anteaserte. Im Auto sitzend erklärte er: „Da mein letztes Geschenk auseinandergenommen wurde, war es an der Zeit, die Geheimwaffen auszupacken.“ Er habe etwas vorbereitet, das weder materialistisch sei noch Geld gekostet habe, dafür aber von Herzen komme – einen Song.

„Glaubst du mir“ heißt die Single, die PA Sports in dem Video präsentierte. Darin rappt er von seiner Liebe zu Luna und davon, dass sie sein Leben verbessert habe, seit sie Teil davon ist. Eine Zeile lautet etwa: „Hast mir gezeigt, was ’ne Familie ist, ich liebe dich, denn du ziehst in den Krieg für mich.“

In der Kommentarspalte häufen sich Glückwünsche und Liebesbekundungen. Viele erkennen im Song nicht nur ein ehrliches Geschenk, sondern auch eine subtile, versöhnliche Spitze gegen Brabus. Während die Marke massive Kritik einstecken musste, wurden PA Sports und Luna Rabea zu Fan-Lieblingen. Eine Nutzerin schreibt etwa: „Luna fährt jetzt Herzen im Haus auf ihren Inlinern“ – eine Anspielung auf eine der Aussagen, mit denen Luna Umicevic im Streit konterte. Die Influencerin hatte Umicevic zu einem Inliner-Rennen aufgefordert, um den Konflikt zu klären.

PA Sports: Marketing-Meister

PA Sports verdankt seinen Erfolg nicht nur seinem Sprechgesangstalent, sondern auch seinem Gespür für Marketing. Wer genau hinsieht, erkennt das „B“, das am Kopfteil des Fahrersitzes gestickt ist. PA Sports hat nicht irgendein Auto gewählt, um sein neues Geschenk zu präsentieren – er sitzt erneut in einem Brabus.

CEO Constantin Buschmann wandte sich zuletzt mit einem Statement an die Öffentlichkeit, um sich für die „emotionale Kommunikation“ zu entschuldigen und übernahm volle Verantwortung für den Verlauf des Disputs, ausgelöst durch Umicevics „leidenschaftliches Auftreten im Netz“. Doch trotz aller Versuche scheint das Image der Luxusmarke beschädigt, während PA Sports und Luna als klare Gewinner:innen aus dem Konflikt hervorgehen. Brabus kündigte interne und externe Veränderungen an, um einen ähnlichen Eklat künftig zu vermeiden.