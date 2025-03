Puddle of Mudd: Wes Scantlin erneut festgenommen

Wes Scantlin, Frontmann und Gitarrist von Puddle of Mudd, wurde am 11. März 2025 wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt und Drogenbesitz festgenommen. Damit setzt er erneut einen Punkt auf seine Liste mit Gesetzeskonflikten.

Der Streit eskalierte

Das Ganze soll sich, wie „TMZ“ kürzlich berichtete, um drei Uhr nachts ereignet haben. Bei den Behörden sei demnach ein Notruf eingegangen, woraufhin Beamte zu Scantlins Appartement in der Nähe von Los Angeles gefahren seien. Es kam wohl zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen Scantlin und seiner Freundin, die später handgreiflich wurde. Außerdem sollen bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung illegale Substanzen gefunden worden sein. „TMZ“ berichtete, dass Quellen zufolge Spuren einer Auseinandersetzung am Körper der Frau sichtbar gewesen sein sollen. Wes Scantlin wurde daraufhin verhaftet und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe gegen ihn lauten schwere häusliche Gewalt sowie Besitz einer verbotenen Substanz und die Kaution soll bei 90.000 Dollar liegen.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Die aktuellen Vorwürfe gegenüber dem Musiker reihen sich an viele weitere, die in den letzten Jahren auftraten.

Im Sommer 2024 ist eine Verkehrskontrolle mit ihm eskaliert, sodass die Polizisten Pfefferspray und Pepperball-Geschosse einsetzten. Ein paar Jahre vorher, 2017, wurde er am Flughafen LAX festgenommen, als er versuchte, mit einem BB-Gewehr an Bord eines Flugzeugs zu gelangen. Auch im Jahr 2016 war der US-Amerikaner in den Schlagzeilen, als er wegen Hausfriedensbruchs und Vandalismus verhaftet wurde. Er hatte versucht, in ein Haus einzubrechen, das er 2005 gekauft, aber 2015 aufgrund von Zwangsvollstreckung verloren hatte.

Puddle Of Mudd wurden 1991 gegründet und konnten vor allem Anfang der 2000er-Jahre mit Songs wie „Blurry“, „Drift & Die“ und „She Hates Me“ große Chart-Erfolge feiern. Seitdem landen sie jedoch vermehrt wegen Playback-Vorwürfen und Scantlins öffentlicher Eskapaden in den Schlagzeilen.