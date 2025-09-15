Pulp: DIFFERENT CLASS – 30th ANNIVERSARY EDITION erscheint im Oktober 2025

DIFFERENT CLASS wird in erweiterter Jubiläumsedition mit Glastonbury-Konzert von 1995 herausgebracht

DIFFERENT CLASS von Pulp kommt bald in erweiterter Neuauflage heraus. Die Platte, die erstmals 1995 erschien, ist ab 24. Oktober 2025 in der neu aufgelegten Fassung unter dem Titel DIFFERENT CLASS – 30th ANNIVERSARY EDITION erhältlich. Sie wird von Universal Music Recordings und Island Records veröffentlicht.

Das Album wird als 4-LP-Set und im Doppel-CD-Format herausgebracht und enthält zusätzlich einen vollständigen Mitschnitt des Auftritts von Pulp beim Glastonbury Festival 1995.

DIFFERENT CLASS von Pulp mit verbessertem Klang in der Anniversary Edition

Jarvis Cocker sagt über die 45-U/min-Doppelalbum-Version von DIFFERENT CLASS, sie werde mit erheblich verbesserten Klang daherkommen. Konkret heißt es laut Pressemitteilung vom Kopf der Band zur LP: „Wir waren davon besessen, dass dies unser ‚Pop‘-Album war – wir hatten endlich etwas ‚Popularität‘ erreicht, als ‚Common People‘ ein Hit wurde – und wie jeder weiß, enthalten alle Pop-Alben zwölf Songs: sechs Titel pro Seite. Das einzige Problem: Dadurch betrug die Spielzeit der Platte 53 Minuten. Man sagte uns, dass dies die Audioqualität der Vinylplatte beeinträchtigen würde – aber uns war es wichtiger, die Qualität unseres Pop-Traums nicht zu beeinträchtigen.“ Und weiter: „Jetzt, 30 Jahre später, ist es endlich möglich, DIFFERENT CLASS in seiner ganzen Pracht zu hören.“

So sieht Pulps DIFFERENT CLASS – 30th ANNIVERSARY EDITION aus:

Inhalt des Deluxe-Sets: Vinyl, Booklet und exklusive Pulp-Fotos zu DIFFERENT CLASS

Das Deluxe-4-LP-Set wird in einem Schuber veröffentlicht. Dabei ist ein 28-seitiges Booklet und ein neuer Essay, der auf aktuelle Interviews mit den Bandmitgliedern basiert. Dazu gibt es bisher unveröffentlichte Bilder der Fotografen Rankin und Donald Milne (welcher der auch die Fotos für die Originalveröffentlichung aufgenommen hat) und außerdem Bilder aus dem Archiv der Band.

In der Pressemitteilung zum Release heißt es weiterhin: „Das ursprüngliche „Aperture“-Cover-Design, das die Käufer dazu ermutigte, „ihr eigenes Cover zu wählen“, enthielt sechs doppelseitige Beilagen/Kunstkarten mit alternativen Cover-Motiven, die Pappausschnitte der Bandmitglieder in verschiedenen Situationen zeigten. Dies wurde für das LP-Set vollständig nachgebildet, das auch ein 30 x 30 cm großes Poster mit Miniaturversionen der Ausschnitte enthält, die Fans nach Belieben ausschneiden und in einer Umgebung ihrer Wahl platzieren können. Das 2CD-Set wird in einer Digi-Hülle mit einem 28-seitigen Booklet geliefert.“

Neues Pulp-Album MORE erschien bereits im Juni 2025

Erst im Juni 2025 hatten Pulp mit MORE ihr achtes Studioalbum veröffentlicht. Produziert von James Ford, ist es das erste Werk der Gruppe seit 24 Jahren – also der Nachfolger zu WE LOVE LIFE und ihr erstes Album seit FREAKS ohne den 2023 verstorbenen Bassgitarristen Steve Mackey.

Pulp gründeten sich 1978, als der 15-jährige Jarvis Cocker noch zur Schule ging. Zwischen 1983 und 1992 veröffentlichten sie drei Alben. Popularität erlangten sie erstmals 1994 mit HIS ’N’ HERS. Das Nachfolgealbum DIFFERENT CLASS, veröffentlicht am 30. Oktober 1995, brachte Pulp dann internationale Anerkennung ein und debütierte auf Platz eins der britischen Albumcharts. Es gewann 1996 den Mercury Music Prize.