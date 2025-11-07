Pulp: „Vielleicht schreiben wir noch ein paar Songs, wer weiß?“

Nach MORE denken Pulp offenbar über neue Musik nach. Jarvis Cocker verrät, dass die Band 2026 neue Songs schreiben könnte.

Pulp ist immer für Überraschungen gut – und hat den Stift offenbar noch nicht ganz zur Seite gelegt. Dass die Band vielleicht noch ein paar Songs schreiben wird, hat Jarvis Cocker unlängst verraten.

Ihr jüngstes Album MORE, das sie im Sommer veröffentlichten, kam bereits überraschend. Es war die erste Platte der Band seit 24 Jahren und zugleich die erste seit dem Tod von Bassist Steve Mackey im Jahr 2023. Zudem sorgte ein Überraschungsauftritt beim diesjährigen Glastonbury-Festival für Aufsehen, bei dem Frontmann Cocker eine Nominierung für den Mercury-Preis erhielt.

Schlagzeuger Banks: Der Ruhestand ist aufgeschoben

In einem Interview mit „Uncut“ erklärte die Band, sie könne sich vorstellen, neue Songs zu schreiben, sobald sie von ihren Tourterminen 2026 zurückgekehrt sei. Auf die Frage nach seinen Plänen für das kommende Jahr hielt sich Schlagzeuger Nick Banks bedeckt: „Wir spielen 2026 einige Konzerte, sodass die erste Hälfte des nächsten Jahres bereits verplant ist, aber das war es auch schon. Zu weit vorauszuschauen ist wahrscheinlich nicht gut für die psychische Gesundheit. Ich hatte mich schon auf den Ruhestand gefreut, aber es sieht so aus, als müsste ich das noch ein wenig aufschieben.“

Cocker stimmte zu, ließ jedoch subtil durchblicken, dass neue Musik nicht ausgeschlossen sei. „Wir haben zu Beginn des Jahres ein paar Monate frei, und dann werde ich darüber nachdenken“, sagte er. „Soweit ich das beurteilen kann, hat es allen gefallen, also schreiben wir vielleicht noch ein paar Songs, wer weiß?“

Jarvis Cocker und die größte Freude in seinem Leben

Der Sänger sprach außerdem darüber, wie er mentale Barrieren überwand, als die Band wieder ins Studio zurückkehrte. Die Fertigstellung früherer Alben habe „ewig“ gedauert, weil er ständig seine Meinung geändert habe, sagte er „Uncut“. „[Die Band] wollte das in dieser Phase ihres Lebens nicht noch einmal durchmachen. Das verstehe ich. Als ich darüber nachdachte, ein weiteres Album aufzunehmen, musste ich mir also überlegen, warum ich das tun wollte. Die Antwort, die ich fand, war, dass Musik meine größte Freude im Leben ist.“

MORE erschien im Juni 2025 und wurde nach eigenen Angaben in nur drei Wochen aufgenommen. Die anschließende Überraschungsshow bei Glastonbury fand genau 30 Jahre nach Pulps erstem Auftritt dort statt.