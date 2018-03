Pussy Riot veröffentlichen neuen Song mit Dave Sitek (TV On The Radio)

Die Präsidentschaftswahlen in Russland stehen bevor und Pussy Riot melden sich mit einem neuen Song zurück. „Bad Apples“ ist in Zusammenarbeit mit Dave Sitek von TV On The Radio entstanden und handelt offenbar von Persönlichkeiten wie Putin und Trump, von denen die Welt befreit werden müsse, wie die Punkband im Interview mit Variety äußerte.

Schaut euch das von Matt Creed produzierte Video hier an:

Ihr könnt Pussy Riot diesen Monat live erleben: Am 14. und 15. März 2018 in Zürich (Gessnerallee) und am 17. März in Freiburg (E-Werk).