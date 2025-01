Queens Of The Stone Age live 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

Queens of The Stone Age kommen für vier Konzerte 2025 nach Deutschland. Alle Infos hier.

Queens Of The Stone Age haben neuen Deutschlandkonzerte angekündigt. Ab Juli tourt die Band um Josh Homme durch unsere Lande. Dabei stellen QOTSA ihr aktuelles Album „In Times New Roman…“ vor. Die Tournee trägt den Titel „The End is Nero“, den Support machen So Good.

QUEENS OF THE STONE AGE

The End Is Nero

Special Guests: So Good

25.07.25 München – Zenith

27.07.25 Stuttgart – Schleyerhalle

12.08.25 Berlin – Zitadelle

13.08.25 Bonn – Kunst!Rasen

Tickets für die Konzerte gibt es ab Mittwoch, den 22. Februar, 10 Uhr exklusiv für alle deutschen o2 Kund*innen auf music.o2online.de und ab Freitag, den 24. Februar, 10 Uhr exklusiv via Eventim. Ab Montag, den 27. Februar, 10 Uhr gibt es die Tickets ab 55,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 570070 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.de und eventim.de erhältlich.

QOTSA: Josh Homme performte nach OP erstmals wieder live – für Mark Lanegan

Queens of the Stone Age mussten 2024 mehrere Konzerte absagen, da Josh Homme notoperiert werden musste. Inzwischen wurden neue Gig-Termine für 2025 angekündigt. Plus: Homme präsentierte sich beim Tribut-Abend für Mark Lanegan auf der Bühne. Ein gutes Zeichen für seine Genesung?

„Carnival“ live in der Josh-Homme-Version

Am 5. Dezember 2024 fand der Tribut-Abend „Mark Lanegan 60 – A Celebration“ im Londoner Roundhouse statt. Die Veranstaltung war dem 2022 verstorbenen Screaming-Trees-Sänger gewidmet, der am 25. November 2024 60 Jahre alt geworden wäre. Um ihm zu Gedenken fanden sich so einige Musiker:innen zusammen, um Songs von Lanegan, der auch mal bei Queens of the Stone Age tätig war, zu performen.

Josh Homme brachte beispielsweise „Carnival“ von dessen 1994er Solo-Werk live auf die Bühne. Dabei zeigte er sich passioniert, lächelte sogar leicht ins Publikum und verausgabte sich auch gesanglich, wie ein Fan-Mitschnitt des Auftritts verdeutlicht. Er selbst machte jedoch keine neuen Angaben zu seinem Gesundheitszustand vor Ort.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neben Homme traten dabei auch auf: QOTSA-Kollege Troy Van Leeuwen, sowie Soulsavers, Chrissie Hynde, Greg Dulli, Bobby Gillespie, Alison Mosshart und Dave Gahan.

Wie geht es weiter mit Queens of the Stone Age?

Noch vor der Tour-Verschiebung hieß es seitens der Band auf Instagram über ihren 51-jährigen Sänger: „Josh hatte keine andere Wahl, als seiner Gesundheit Vorrang einzuräumen und für den Rest des Jahres die notwendige medizinische Versorgung zu erhalten.“ Danach wurde nur noch wenig kommuniziert – schon gar nicht von Josh Homme selbst. Auch den Mark-Lanegan-Abend nutzte er nicht, um den Fokus auf sich zu rücken.