Queens of the Stone Age: Band plant wieder Konzerte

Nachdem einige Tourtermine wegen „grundlegender medizinischer Versorgung“ verschoben werden mussten, macht die US-Gruppe nun wieder Hoffnung.

Josh Homme war zuletzt gesundheitlich so angeschlagen, dass er nicht mehr alle geplanten Gigs der Tournee mit Queens of the Stone Age durchziehen konnte. Die Band musste einige Europa- und Festivalshows absagen und den USA-Tourarm auf ein anderes Mal verschieben. Nun gibt es Neuigkeiten im Hause Homme & Co.: Im Juni 2025 wollen sie zumindest in den Vereinigten Staaten wieder fünf Auftritte angehen. Den ersten am 10. Juni in Boston, den letzten am 21. Juni 2025 in Chicago.

QOTSA halten sich mit Gesundheitsinfos zurück

Während QOTSA auf Instagram in den vergangenen Monaten sehr aktiv in Sachen Updates und Konzertinformationen waren, haben sie kein ausgedehntes Statement zu der Neuplanung der 2025er Konzerte in den Socials veröffentlicht. Somit fehlt auch eine aktuelle Info zu dem Gesundheitszustand von Sänger und Gitarrist Josh Homme.

Noch vor der Tour-Kürzung hieß es seitens der Band auf Instagram über den 51-Jährigen, der sich sogar einer Not-OP unterziehen musste: „Josh hatte keine andere Wahl, als seiner Gesundheit Vorrang einzuräumen und für den Rest des Jahres die notwendige medizinische Versorgung zu erhalten.“

Seit dem letzten Konzert der Band am 6. Juli in Mailand sind sie nicht mehr aufgetreten. Trotz der Hoffnung der Fans, dass die US-Tournee fortgesetzt werden könnte, entschied sich die Gruppe dazu, auch diese Termine abzusagen, um Hommes vollständige Genesung zu gewährleisten.

Ob weitere Konzerte demnächst zum Tourplan dazukommen, bleibt offen. Bestätigt sind nun neu: