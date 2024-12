QOTSA: Josh Homme performte nach OP erstmals wieder live – für Mark Lanegan

Beim Tribut-Abend für Lanegan gab auch der QOTSA-Frontmann einen Song zum Besten. Hier geht's zum Mitschnitt.

Queens of the Stone Age mussten in diesem Jahr mehrere Konzerte absagen, da Josh Homme notoperiert werden musste. Inzwischen wurden neue Gig-Termine für 2025 angekündigt. Plus: Homme präsentierte sich beim Tribut-Abend für Mark Lanegan auf der Bühne. Ein gutes Zeichen für seine Genesung?

„Carnival“ live in der Josh-Homme-Version

Am 5. Dezember fand der Tribut-Abend „Mark Lanegan 60 – A Celebration“ im Londoner Roundhouse statt. Die Veranstaltung war dem 2022 verstorbenen Screaming-Trees-Sänger gewidmet, der am 25. November 2024 60 Jahre alt geworden wäre. Um ihm zu Gedenken fanden sich so einige Musiker:innen zusammen, um Songs von Lanegan, der auch mal bei Queens of the Stone Age tätig war, zu performen.

Josh Homme brachte beispielsweise „Carnival“ von dessen 1994er Solo-Werk live auf die Bühne. Dabei zeigte er sich passioniert, lächelte sogar leicht ins Publikum und verausgabte sich auch gesanglich, wie ein Fan-Mitschnitt des Auftritts verdeutlicht. Er selbst machte jedoch keine neuen Angaben zu seinem Gesundheitszustand vor Ort.

Neben Homme traten dabei auch auf: QOTSA-Kollege Troy Van Leeuwen, sowie Soulsavers, Chrissie Hynde, Greg Dulli, Bobby Gillespie, Alison Mosshart und Dave Gahan.

Wie geht es weiter mit Queens of the Stone Age?

Noch vor der Tour-Verschiebung hieß es seitens der Band auf Instagram über ihren 51-jährigen Sänger: „Josh hatte keine andere Wahl, als seiner Gesundheit Vorrang einzuräumen und für den Rest des Jahres die notwendige medizinische Versorgung zu erhalten.“ Danach wurde nur noch wenig kommuniziert – schon gar nicht von Josh Homme selbst. Auch den Mark-Lanegan-Abend nutzte er nicht, um den Fokus auf sich zu rücken.

In jedem Fall haben QOTSA im September 2024 bekannt gegeben, dass sie zumindest in den Vereinigten Staaten im Juni 2025 wieder fünf Auftritte angehen wollen. Den ersten am 10. Juni in Boston, den letzten am 21. Juni 2025 in Chicago.