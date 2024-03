Freundschaftsbeweis: Dave Grohl singt neuen Song über Josh Homme

„Ich dachte, ich werde einfach einen Song über ihn schreiben und ihn vor all seinen Freunden blamieren.“

Dave Grohl hat während eines Soloauftritts bei einer Benefizveranstaltung am 20. März einen neuen Song über Josh Homme gespielt.

Der Foo-Fighters-Frontmann performte live im Rahmen der Veranstaltung „Josh Homme & Friends“, die in Los Angele stattfand. Der Abend fand zugunsten der „Sweet Stuff Foundation“ statt mit Auftritten von Künstler:innen wie Beck, St. Vincent und The Kills.

Schwierige Songauswahl?

Dem Publikum erzählte Grohl, wie es zu seinem Auftritt kam: „Als Josh mich fragte, ob ich heute Abend spielen wolle, sagte ich: ‚Natürlich‘. Und dann habe ich ein paar Tage damit verbracht, mir zu überlegen, was ich denn spielen soll“. Er witzelte: „Meine erste Idee, war einen Doja-Cat-Song zu bringen. Ich habe viele Tage damit verbracht, dieses ‚Bitch, I said what I said‘ zu lernen.“ Doch dann kam alles anders als gedacht …

„Ich habe einen Song geschrieben, der wirklich aufrichtig für meinen Freund Josh ist“

Weiterhin erzählte Grohl, dass er nicht wieder „Everlong“ spielen wollte und schließlich eine Playlist mit „großartigen akustischen Covern“ auf Spotify durchstöberte, bevor er sich entschied, etwas komplett Neues zu schreiben. „Also habe ich etwas getan, das vielleicht als sehr, sehr uncool gilt. Ich habe einen Song geschrieben, der wirklich aufrichtig und ernsthaft für meinen Freund Josh ist.“

Und weiter: „Ich dachte, ich werde einfach einen Song über ihn schreiben und ihn vor all seinen Freunden blamieren, indem ich tatsächlich darüber singe, wie sehr ich dich liebe, Mann“, damit kündigte der 55-Jährige seinen Freundschaftssong an.

Hier zu einem Mitschnitt des Auftritts:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Am Ende des Auftritts kam der Gastgeber Josh Homme auf die Bühne, um seinen Freund zu umarmen und sich bei seinem Kumpel zu bedanken für die Live-Liebesbekundung.

Die „Sweet Stuff Foundation“ wurde 2013 gegründet. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Berufsmusiker:innen, Toningenieur:innen und ihren Familien zu helfen, die mit Krankheiten und Behinderungen zu kämpfen haben.