Quentin Tarantino: Seine 20 Lieblingsfilme der letzten 25 Jahre

Von „Black Hawk Down“ bis „Toy Story 3“ – die überraschende Liste des Star-Regisseurs.

Was sind eure Lieblingsfilme der letzten 25 Jahre? Bei vielen wäre in der Antwort auf diese Frage mit Sicherheit der ein oder andere Film von Star-Regisseur Quentin Tarantino vertreten. Dieser war nun selbst gefragt und nannte eine Liste mit seinen Lieblingsfilmen seit der Jahrtausendwende. Auf dieser sind einige Überraschungen zu finden.

Wenn man an die Favoriten von Quentin Tarantino denkt, ist es nicht fernliegend, dass sich auf dieser Liste eine Handvoll Arthouse-Filme befinden, die eher unter dem Radar schwimmen. Der Regisseur lässt sich bekanntlich gerne von B-Movies und Independent-Filmen für seine eigenen Werke inspirieren. Darüber sprach er nun mit US-Autor Bret Easton Ellis in einem Podcast. Die Liste beinhaltet einige Überraschungen und bekannte Blockbuster.

Viel Liebe für „Black Hawk Down“

Die vom 62-Jährigen genannte Liste umfasst 20 Filme aus verschiedenen Genres. Viele große Blockbuster der letzten Jahre sind dabei. Die persönliche Nummer eins des Regisseurs ist das Kriegsdrama „Black Hawk Down“ von Ridley Scott aus dem Jahr 2001. Der Film ist von wahren Begebenheiten während des Bürgerkriegs in Somalia 1993 inspiriert. Quentin Tarantino nannte den Film ein „Meisterwerk“ und bezeichnete Ridley Scotts Regieleistung als „schlichtweg außergewöhnlich“. Der Film lasse ihn vom Anfang bis Ende nicht los: „Ich habe mir ihn vor kurzem wieder angesehen – mein Herz raste während der gesamten Laufzeit des Films.“

Auch der Animationsfilm „Toy Story 3“ beeindruckte Quentin Tarantino nachhaltig. Das Ende habe ihm das Herz gebrochen. „Und wenn ich auch nur versuche, euch das Ende zu beschreiben, bin ich den Tränen nahe“, so der 62-Jährige. Das sei „einfach bemerkenswert“.

Mit „Dunkirk“ von Regiekollegen Christopher Nolan musste Quentin Tarantino allerdings erst warm werden. Er sei beim ersten Ansehen überfordert gewesen. Als er ihn weitere Male gesehen hatte, war der Regisseur allerdings hin und weg: „Als ich ihn dann zum zweiten Mal sah, konnte mein Gehirn ihn etwas besser verarbeiten. Und beim dritten und vierten Mal war es einfach nur noch ‚Wow‘. Es hat mich umgehauen!“

Weitere große Namen aus den Top zehn sind Woody Allens „Midnight in Paris“ und auch „There Will Be Blood“ von Paul Thomas Anderson.

Quentin Tarantino echauffiert sich über „Tribute von Panem“

Platz elf seiner Liste ist „Battle Royale“ von Kinji Fukasaku. Während der Regisseur über diesen sprach, begann er sich über die erfolgreiche „Tribute von Panem“-Reihe zu echauffieren. Für Quentin Tarantino gebe es enorme Ähnlichkeiten zwischen den Büchern von Suzanne Collins und dem des Japaners Koshun Takami, der die Vorlage für „Battle Royale“ schuf. „Die haben das verdammte Buch einfach geklaut!“, schimpfte der Regisseur. „Die Tribute von Panem“ wird es wohl in Zukunft also nicht auf weitere Top-Listen von Quentin Tarantino schaffen.

Quentin Tarantinos Favoriten im Überblick

So sieht Quentin Tarantinos Top-20-Liste aus:

20 – „West Side Story“ von Steven Spielberg (2021)

19 – „Cabin Fever“ von Eli Roth (2002)

18 – „Die Kunst zu gewinnen – Moneyball“ von Bennett Miller (2011)

17 – „Chocolate … süß und tödlich!“ von Prachya Pinkaew (2008)

16 – „The Devil’s Rejects“ von Rob Zombie (2005)

15 – „Die Passion Christi“ von Mel Gibson (2004)

14 – „School Of Rock“ von Richard Linklater (2003)

13 – „Jackass: The Movie“ von Jeff Tremaine (2002)

12 – „Big Bad Wolves“ von Aharon Keshales und Navot Papushado (2013)

11 – „Battle Royale“ von Kinji Fukasaku (2000)

10 – „Midnight in Paris“ von Woody Allen (2011)

9 – „Shaun of the Dead“ von Edgar Wright (2004)

8 – „Mad Max: Fury Road“ von George Miller (2015)

7 – „Unstoppable – Außer Kontrolle“ von Tony Scott (2010)

6 – „Zodiac – Die Spur des Killers“ von David Fincher (2007)

5 – „There Will Be Blood“ von Paul Thomas Anderson (2007)

4 – „Dunkirk“ von Christopher Nolan (2017)

3 – „Lost in Translation – Zwischen den Welten“ von Sofia Coppola (2003)

2 – „Toy Story 3“ von Lee Unkrich (2010)

1 – „Black Hawk Down“ von Ridley Scott (2001)