Django trifft Zorro: „Django Unchained“-Sequel wird endlich Realität

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„Django Unchained“

„Django Unchained“  |  „Django Unchained“-Sequel: Sony reaktiviert das Projekt

Foto: Sony Pictures Home Entertainment. Sony Pictures. All rights reserved.

Das „Django Unchained“-Sequel kommt: Sony hat Drehbuchautor Brian Helgeland verpflichtet. Die Fortsetzung wird ein Django-Zorro-Crossover – Kinostart frühestens 2028.

Quentin Tarantino ist Kult in Hollywood. Vor 14 Jahren erschien mit „Django Unchained“ sein bisher erfolgreichster Film. Darin geht Jamie Foxx als namensgebender Titelheld und Kopfgeldjäger auf einen Rachefeldzug gegen sämtliche Sklaventreiber Amerikas, um seine Frau zu retten. Der Western gilt als einer der besten Streiche des Regisseurs und bekommt nun tatsächlich eine unerwartete Crossover-Fortsetzung.

Nicht der 10. Tarantino-Film

Schon bald wird auf Netflix mit „The Adventures of Cliff Booth“ die Fortsetzung zu Quentin Tarantinos neuntem Film „Once Upon a Time in Hollywood“ erscheinen. Sony hat nun das Sequel zu „Django Unchained“ reaktiviert und plant dies ganz offiziell, wie „Deadline“ bestätigte. Der Filmemacher liebäugelte bereits vor ein paar Jahren mit der Weiterführung seines Kultfilms. Was nun zur Realität wird, wird allerdings nicht sein finaler zehnter Film sein.

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Was bereits existiert, ist ein siebenteiliger Crossover-Comic des 63-Jährigen in Zusammenarbeit mit Matt Wagner. In diesem treffen Django und die Figur des Zorros tatsächlich aufeinander. Bereits im Jahr 2022 sollte das Projekt umgesetzt werden; auf Grund finanzieller Bedenken wurde das Vorhaben allerdings auf Eis gelegt. Der geplante neue Film soll nun als Fortführung des Comics gedacht sein.

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Neuer Drehbuchautor und Story

Tatsächlich ist auch bereits ein Drehbuchautor für den Streifen gefunden. Sony hat Brian Helgeland für das Projekt verpflichtet, der unter anderem für „L.A. Confidential“ und „Mystic River“ verantwortlich war. Er soll nun eine neue Geschichte schreiben, in der der ehemalige Sklave weiterhin sein Unwesen als Kopfgeldjäger treibt und dabei eine unerwartete Freundschaft mit Don Diego de la Vega, so der Name des Zorros, knüpft.

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Wer auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Quentin Tarantino wird es jedenfalls nicht sein.

Wann ist ein Kinostart zu erwarten?

Da sich das Filmprojekt noch im Anfangsstadium der Planung befindet und es noch kein Drehbuch gibt, ist ein Kinostart vor dem Jahr 2028 nicht zu erwarten.

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Django Unchained Quentin Tarantino fortsetzung
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