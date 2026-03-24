Tarantino & Stallone: Gemeinsame Gangster-Serie geplant?

Quentin Tarantino und Sylvester Stallone sollen gemeinsam an einer Gangster-Serie der 1930er arbeiten. Was hinter dem Gerücht steckt und warum Expert:innen zweifeln.

Quentin Tarantino ist dafür bekannt, dass seine Charaktere immer wieder als Gangster auf kriminellen Pfaden wandern. Wie Jules Winfield und Vincent Vega in „Pulp Fiction“ versuchen, eine Leiche zu entsorgen – diese Szene hat längst Kultstatus. Nun macht ein spektakuläres Gerücht über den Kultregisseur und Sylvester Stallone die Runde. Was steckt dahinter?

Tun sich die beiden Kult-Hollywood-Akteure für eine Serie zusammen?

Quentin Tarantino und Sylvester Stallone kamen bisher nicht wirklich auf einen gemeinsamen Nenner. Der Regisseur ist zwar großer Fan von Filmen wie „Rocky“ und bot Sylvester Stallone mehrmals Rollen in seinen Werken an, dieser verfolgte allerdings stets andere Pläne. Umso wilder sind die Gerüchte, die aktuell die Runde machen. Die beiden Film-Schaffenden sollen sich nach Jahren zusammengetan haben, um gemeinsam an einem Serienprojekt zu arbeiten.

Dabei handelt es sich um eine Gangster-Serie, die in den 1930er-Jahren spielen soll. Um Authentizität zu gewährleisten, soll auf alten Kameras gedreht werden. Angeblich hat ein bisher unbekannter Streaming-Anbieter bereits sechs Folgen des Projekts bestellt. Stallone soll dabei ausschließlich hinter der Kamera agieren. Darüber berichtete „TMZ“.

Zweifel am Projekt

Was wie ein Traum für Fans des Gangster-Genres klingt, weist allerdings einige Zweifel auf. Von offizieller Seite wurde bisher nichts bestätigt. Die ambitionierte Machart könnte dem Projekt zudem im Weg stehen, da das Drehen mit altem Equipment äußerst schwierig ist und das fertige Projekt nur schwer vermarktbar macht.

Das „Far Out“-Magazin merkte an, dass Quentin Tarantino bereits 2022 während seiner „Cinema Speculation“-Buchtour über das Projekt gesprochen haben könnte. Vor etwa zwei Wochen wurde allerdings bestätigt, dass der Filmemacher sich der Arbeit am Theater in Großbritannien widmen wird – was seinen Terminkalender nicht freier machen dürfte und ebenfalls gegen eine baldige Arbeit an einer Serie spricht.

Verschiedene Projekte statt des finalen Films

Viele Fans warten zudem auf News zum zehnten und finalen Film des Regisseurs, den er noch im Laufe seiner Karriere liefern möchte. Festhalten lässt sich, dass Quentin Tarantino derzeit viele Projekte beginnt – darunter Romane, das Theater oder der nun fertige Zusammenschnitt seiner beiden „Kill Bill“-Filme, der am 16. April in den deutschen Kinos erscheint.