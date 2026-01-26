Große Sorge um „Blind Side“-Star Quinton Aaron – Lebensgefahr!

von 
„Blind Side“-Star Quinton Aaron

Quinton Aaron

Foto: Getty Images. Amanda Edwards. All rights reserved.

Der Schauspieler liegt nach einem Treppensturz im Krankenhaus und kämpft wohl um sein Leben.

Mit seiner Darstellung des in Heimen groß gewordenen und von einer Familie zum Football-Star geförderten Michael Oher rührte Quinton Aaron an der Seite von Sandra Bullock ein Millionenpublikum. Nun liegt der 41-Jährige nach einem schweren Sturz in seiner Wohnung seit drei Tagen in einem Krankenhaus in Atlanta.

Wie „TMZ“ berichtet, war der Schauspieler Ende vergangener Woche in seiner Wohnung die Treppe hinaufgegangen, als seine Beine plötzlich versagten. Wie seine Managerin Katrina Fristoe „Daily Mail“ bestätigte, sei Aaron inzwischen stabil und könne auch kommunizieren.

Fristoe: „Die Familie weiß die große Anteilnahme der Fans und der Medien sehr zu schätzen, bittet aber in dieser Zeit respektvoll um Wahrung ihrer Privatsphäre.“

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Milla Jovovich in „Das fünfte Element“ von 1997
Streaming-Tipps: 5 Filme mit Aliens für Menschen, die keine Alien-Filme mögen
von Arabella Wintermayr
Billie Eilish
Auf diese Musikfilme können wir uns 2026 freuen: 8 Highlights
von Kim Heuck

Quinton Aaron kämpft seit Jahren mit seiner Gesundheit

Der Fall könnte komplizierter sein, als es zunächst den Anschein hat: In einem GoFundMe-Spendenaufruf ist von einer schweren Blutvergiftung lebenserhaltenden Maßnahmen die Rede.

Schon seit vielen Jahren kämpft Aaron mit seiner angeschlagenen Gesundheit. Allein 2020 wurde er dreimal ins Krankenhaus eingeliefert, darunter einmal wegen einer Corona-Infektion und zweimal wegen Herzproblemen.

Seit einiger Zeit versucht er, einen Diabetes in den Griff zu kriegen. Im März 2025 wurde der Schauspieler mit Fieber und Bluthusten in einer kalifornischen Klinik behandelt.

Quinton Aaron hatte schon vor „Blind Side“ in einigen Serien und Filmen mitgespielt. Der Oscar-Erfolg bedeutete zwar seinen Durchbruch, er konnte aber mit keiner ähnlich anrührenden Darstellung daran anschließen. Sein letzter gelisteter Film ist „Summertime Dropouts“ (2019).

Marc Vetter schreibt freiberuflich unter anderem für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Sandra Bullock Blind Side Quinton Aaron
Artikel Teilen