Große Sorge um „Blind Side“-Star Quinton Aaron – Lebensgefahr!

Der Schauspieler liegt nach einem Treppensturz im Krankenhaus und kämpft wohl um sein Leben.

Mit seiner Darstellung des in Heimen groß gewordenen und von einer Familie zum Football-Star geförderten Michael Oher rührte Quinton Aaron an der Seite von Sandra Bullock ein Millionenpublikum. Nun liegt der 41-Jährige nach einem schweren Sturz in seiner Wohnung seit drei Tagen in einem Krankenhaus in Atlanta.

Wie „TMZ“ berichtet, war der Schauspieler Ende vergangener Woche in seiner Wohnung die Treppe hinaufgegangen, als seine Beine plötzlich versagten. Wie seine Managerin Katrina Fristoe „Daily Mail“ bestätigte, sei Aaron inzwischen stabil und könne auch kommunizieren.

Fristoe: „Die Familie weiß die große Anteilnahme der Fans und der Medien sehr zu schätzen, bittet aber in dieser Zeit respektvoll um Wahrung ihrer Privatsphäre.“

Quinton Aaron kämpft seit Jahren mit seiner Gesundheit

Der Fall könnte komplizierter sein, als es zunächst den Anschein hat: In einem GoFundMe-Spendenaufruf ist von einer schweren Blutvergiftung lebenserhaltenden Maßnahmen die Rede.

Schon seit vielen Jahren kämpft Aaron mit seiner angeschlagenen Gesundheit. Allein 2020 wurde er dreimal ins Krankenhaus eingeliefert, darunter einmal wegen einer Corona-Infektion und zweimal wegen Herzproblemen.

Seit einiger Zeit versucht er, einen Diabetes in den Griff zu kriegen. Im März 2025 wurde der Schauspieler mit Fieber und Bluthusten in einer kalifornischen Klinik behandelt.

Quinton Aaron hatte schon vor „Blind Side“ in einigen Serien und Filmen mitgespielt. Der Oscar-Erfolg bedeutete zwar seinen Durchbruch, er konnte aber mit keiner ähnlich anrührenden Darstellung daran anschließen. Sein letzter gelisteter Film ist „Summertime Dropouts“ (2019).