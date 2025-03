Hier kommt der ultimative Hinweis für ein neues Radiohead-Album

Thom Yorke adaptiert Radioheads HAIL TO THE THIEF für „Hamlet“-Stück

Manchmal klingen einfache Schritte erst einmal kompliziert: Radiohead haben in London mit RHEUK25 LLP eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Darüber berichtete am Donnerstag (13. März) „Pitchfork“.

Konkret ausgedrückt, haben die fünf Musiker um Sänger Thom Yorke ein Unternehmen gegründet, das es ihnen erleichtern dürfte, neue Musik außerhalb der üblichen Verwertungsstandards über eine Plattenfirma zu veröffentlichen.

Das ist vielleicht das vielversprechendste Anzeichen dafür, dass Radiohead – längst ohne Plattenvertrag – bald ein neues Album veröffentlichen könnten. Zeit wird es, denn A MOON SHAPED POOL erschien 2016. Eine Dekade ohne neue Musik der Briten, auch wenn die meisten Mitglieder natürlich auch solo tätig waren und Thom Yorke gemeinsam mit Jonny Greenwood und Tom Skinner als The Smile höchst produktiv an neuen Soundwelten bastelten.

Radiohead gründeten schon mehrfach LLPs

Dass neue Songs von Radiohead tatsächlich bald das Licht der Welt erblicken könnten, erklärt sich damit, dass die Band schon früher so genannte LLPs gegründet hat: Die Dawn Chorus LLP im Jahr 2016 (also im Veröffentlichungsjahr ihrer bislang letzten LP) und ebenfalls im Jahr 2021, kurz vor der KID-A-MNESIA-Compilation. Auch für The Smile entstand 2021 mit Self Help Tapes LLP eine solche Gesellschaft.

All das passt auch zu Colin Greenwoods Aussagen, dass Radiohead einander mehrfach trafen in der Vergangenheit und zuletzt sogar Rehearsals anstanden. Welcher Art? Das verriet der Bassist nicht.

Allerdings feiert THE BENDS in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum – und eine Jubiläumsausgabe würde nicht verwundern. Zwei Geschenke auf einen Streich wären ja auch nicht schlecht.