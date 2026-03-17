Radiohead Tour 2027: 20 Konzerte auf verschiedenen Kontinenten

Ed O'Brien bestätigt im „Rolling Stone“: Radiohead geht ab 2027 jährlich auf Tour – pro Jahr 20 Konzerte auf einem anderen Kontinent. Alle Details hier.

Im vergangenen Jahr spielte Radiohead eine Comeback-Tour durch ganz Europa und begeisterte damit tausende Fans, die Presse und Kollegen aus der Musikwelt. Nach dem fulminanten Comeback fragten sich viele, wie es mit der britischen Band nun weiterginge – ob es wieder regelmäßig Konzerte geben oder sogar neue Musik entstehen würde. Vor Kurzem gründeten die Bandmitglieder gemeinsam eine private Firma, was als Indiz für bald anstehende neue Projekte gewertet wurde. Bereits in der Vergangenheit hatte die Gruppe dieses Muster verfolgt. Nun folgten tatsächlich Nachrichten, die Fans weltweit begeistern dürften.

Radiohead ab 2027 jährlich auf Tour

Radiohead-Gitarrist Ed O’Brien hat dem „Rolling Stone“ ein Interview gegeben, in dem er frohe Kunde für alle Fans brachte. Bevor er konkretere Details nannte, sagte er auf die Frage, ob die Band in naher Zukunft Konzerte spielen werde: „Es wird definitiv passieren.“

Dann verkündete er, worum es sich genau handeln wird. Radiohead wird ab 2027 und in allen folgenden Jahren auf Tour gehen. Dabei sind jeweils genau 20 Konzerte auf einem unterschiedlichen Kontinent geplant. Wie viele Jahre dieser Run dauern wird, ist nicht bekannt. „Wir haben uns vorgenommen, jedes Jahr einen anderen Kontinent zu bereisen und jeweils 20 Konzerte zu geben. Nicht mehr und nicht weniger.“ Er fügte hinzu, dass im Jahr 2026 nichts geplant sei, ab 2027 werde Radiohead allerdings voll und ganz zurück sein: „Dieses Jahr machen wir nichts, aber nächstes Jahr machen wir etwas.“

Warum 20 Shows?

Auch auf die Frage, warum es nur 20 Shows werden, hatte der Musiker eine Antwort. Die Band wolle ihr Bestes geben und stets mit genug Energie für die Fans performen: „Wir wollen jeden Abend absolut alles geben. Wir wollen auf keinen Fall, dass es so aussieht, als würden wir nur unsere Pflicht erfüllen oder auf Reserve laufen. Wir müssen dazu in der Lage sein. Und weißt du was? Wir sind ja auch keine jungen Hüpfer mehr.“

„Ich war durch mit Radiohead“

Der 57-Jährige blickte auch auf die Vergangenheit zurück. Nachdem die Band 2018 getourt hatte, hatte er genug von der Band und suchte nach neuen Herausforderungen: „Ich war durch mit Radiohead. Es war so weit gekommen, dass es mir einfach keinen Spaß mehr machte. Ich konnte mich einfach nicht mehr damit identifizieren und wollte mein eigenes Ding machen … Ich glaube, wir waren am Ende angelangt. Uns fehlte die Inspiration.“

Als die Band 2024 für Proben zusammenkam, änderte sich seine Meinung allerdings: „Die Chemie hat von Anfang an gestimmt. Ich glaube, wir wussten schon immer: Wenn wir die Liebe zwischen uns richtig hinbekommen, dann ergibt sich alles andere von selbst.“

Nun scheint bei Radiohead alles zu stimmen. Ab 2027 wird die Band auf die großen Bühnen der Welt zurückkehren.