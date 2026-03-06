Harry Styles’ neues Album: Radiohead als Inspiration

Harry Styles erklärt im Interview mit Zane Lowe, wie Radiohead sein Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“ geprägt hat.

Im Interview mit Zane Lowe sprach Harry Styles über sein neues Album KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY, das am 6. März 2026 erschienen ist. Dabei nannte er Radiohead als zentralen Einfluss auf dessen Entstehung.

Styles schilderte, wie ein Radiohead-Konzert in Berlin seine Perspektive auf Performance und Songwriting geprägt habe: „Ich hatte einen sehr klaren Moment von: Deshalb steige ich auf die Bühne. Ich beobachtete, was um mich herum in der Menge passiert. Es gibt Leute, die die Sachen anderer aufheben, Leute, die einander etwas geben. Es ist dieses Gefühl von Fremden, die sich anschauen, sich gegenseitig die Schultern massieren, wenn jemand emotional ist, und zusammen einen Refrain schreien. Ich hatte den Moment von: Ich bin hier, damit Leute das haben.“

Die Beobachtung, wie Menschen auf Konzerten aufeinander reagieren und miteinander interagieren, floss direkt in die musikalischen Entscheidungen für das Album ein, das 2024 und 2025 in Berlin und London aufgenommen wurde.

Mitwirkende und ihre Verbindungen

An „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“ arbeiteten unter anderem die Produzenten Kid Harpoon und Tyler Johnson sowie Schlagzeuger Tom Skinner. Harpoon und Johnson begleiten Styles bereits seit seinen früheren Soloalben und sind in der Pop- und Songwriter-Szene fest etabliert.

Skinner ist zudem Mitglied von The Smile, einer Band, die von Mitgliedern von Radiohead gegründet wurde – damit besteht über ihn eine indirekte Verbindung zu Radiohead.

Persönliche Einblicke

Im Podcast äußerte Styles sich außerdem zum Tod seines ehemaligen One-Direction-Bandkollegen Liam Payne. Er bezeichnete den Verlust als schwierig und erklärte, die Trauer habe ihn dazu gebracht, sein Leben und seine Prioritäten zu überdenken.

Styles sprach zudem über seine Entscheidung, künftig nicht mehr dauerhaft auf Tour zu reisen. Ab dem 16. Mai 2026 startet die große Harry-Styles-Residency-Tour in Amsterdam und führt im weiteren Verlauf mit 60 Shows durch London, São Paulo Mexico City, New Yorker Melbourne und Sydney.