Rammstein: Deutschland-Tour verschoben auf 2022

Foto: picture alliance/dpa, Christoph Soeder. All rights reserved.

Pandemiebedingt müssen auch Rammstein ihre „Europe Stadium“-Tour ein weiteres Mal verschieben. Da die Planungssicherheit bei Konzerten bis dato nicht gegeben ist, wird die Konzertreise auf 2022 verschoben. Bereits erworbene Tickets behalten auch für die neuen Termine ihre Gültigkeit.

Die Enttäuschung aller Beteiligten und auch der Band sei groß, heißt es in einem Statement. Zumindest nutzen Rammstein diesen Sommer, um weiter an neuen Songs zu arbeiten: Bereits in diesem Jahr soll ihr achtes Studioalbum erscheinen. Dies bestätigte Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz im vergangenen Monat.

Deutschland-Termine der ausverkauften „Rammstein Europe Stadium Tour“ 2022

20.05.2022 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 29.05.2020 & 22.05.2021)

21.05.2022 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 30.05.2020 & 23.05.2021)

04.06.2022 Berlin, Olympiastadion (verlegt vom 04.07.2020 & 05.06.2021)

05.06.2022 Berlin, Olympiastadion (verlegt vom 05.07.2020 & 06.06.2021)

10.06.2022 Stuttgart, Cannstatter Wasen (verlegt vom 02.06.2020 & 31.05.2021 von der Mercedes-Benz Arena)

11.06.2022 Stuttgart, Cannstatter Wasen (verlegt vom 03.06.2020 & 01.06.2021 von der Mercedes-Benz Arena)

14.06.2022 Hamburg, Volksparkstadion (verlegt vom 01.07.2020 & 30.06.2021)

15.06.2022 Hamburg, Volksparkstadion (verlegt vom 02.07.2020 & 01.07.2021)

18.06.2022 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 27.06.2020 & 26.06.2021)

19.06.2022 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 28.06.2020 & 27.06.2021)

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++