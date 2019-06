Rammstein in Dresden: Was Ihr jetzt noch über die Konzerte im Rudolf-Harbig-Stadion wissen müsst

Foto: UIG via Getty Images, PYMCA. All rights reserved.

Und es geht weiter: Am 12. und 13. Juni 2019 setzen Rammstein in Dresden die größte Europatour ihrer bisherigen Bandgeschichte fort. Wenn auch Ihr das Glück hattet, Euch eines der heißbegehrten Tickets sichern zu können, befindet Ihr Euch bestimmt gerade in der vorfreudigen Planungsphase Eures Konzertbesuchs. Damit Ihr so wenig Recherche wie möglich betreiben müsst und Euch voll und ganz auf das bevorstehende Riesenereignis konzentrieren könnt, haben wir für Euch sämtliche Informationen gesammelt, die Ihr im Vorfeld über Rammsteins Konzerte in Dresden wissen müsst.

Tickets

Leider sind bereits alle offiziellen Tickets für die Konzerte in Dresden ausverkauft.

Achtung: Verzweifelte Fans sollten auf gar keinen Fall versuchen, Karten über Viagogo oder andere fragwürdige Seiten zu erwerben. Die Tickets für die anstehende Rammstein-Tournee sind allesamt personalisiert. Das Risiko, dass Ihr mit einem solchen Ticket direkt wieder nach Hause geschickt werdet, ist dementsprechend hoch.

Vorbands, Einlass, Beginn, Ende

Der Einlass im Rudolf-Harbig-Stadion dürfte gegen 16 Uhr, das Programm um 19.30 Uhr mit dem Special Guest Duo Jatekok beginnen (genauere Zeiten folgen). Die beiden Französinnen sollen das Rammstein-Album „Klavier” vierhändig auf zwei Pianos spielen. Eine genaue Stagetime von Rammstein ist nicht bekannt, man darf sie aber wohl gegen 21.00 Uhr und dann für mindestens zwei Stunden erwarten.

Bühne

Wer sich Tickets für ein Rammstein-Konzert kauft, der weiß, dass er visuell einiges zu erwarten hat. Berichte vom Auftaktkonzert in Gelsenkirchen versprachen bereits jede Menge Feuer, Pyro, schwarzes Konfetti und einen riesigen, in Flammen stehenden Kinderwagen.

Anfahrt

Auto: Es wird empfohlen, zu Veranstaltungen im Rudolf-Harbig-Stadion nicht mit dem Auto, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar mit dem Fahrrad anzureisen.

Wer trotzdem mit dem Auto fahren will oder muss, kann hier Infos über Anfahrt und Parkmöglichkeiten finden.

Anreise vom Flughafen:

S-Bahn-Linie S2 bis Dresden Hauptbahnhof (ca. 21 Minuten) -> ab Flughafen Dresden (anschließend Straßenbahn)

Anreise vom Hauptbahnhof:

Straßenbahnlinie 10 Richtung Striesen bis Lennéplatz (ca. 4 Minuten) -> ab Hauptbahnhof (anschließend Fußweg zum Stadion, ca. 4 Minuten)

Straßenbahnlinie 9 Richtung Prohlis bis Lennéplatz (ca. 4 Minuten) -> ab Hauptbahnhof Nord (anschließend Fußweg zum Stadion, ca. 4 Minuten)

Straßenbahnlinie 11 Richtung Zschertnitz bis Lennéplatz (ca. 4 Minuten) -> ab Hauptbahnhof Nord (anschließend Fußweg zum Stadion, ca. 4 Minuten)

Sicherheitshinweise: Was darf ich mitbringen, was nicht?

Erlaubt: Ausschließlich „Clutches“, Turnbeutel, Bauchtaschen und Taschen bis zur Größe eines Din A4 Blattes (20cm x 30cm). Größere Taschen könnt Ihr nicht mit auf das Veranstaltungsgelände mitnehmen. Flüssige Hygiene- und Gesundheitsartikel bis 100ml (max. 2 Stück pro Person) in geeigneten Plastikgefäßen.

Nicht erlaubt:

Taschen/Rucksäcke größer als A4

Kameras/Kameraequipment

Selfiesticks

Plastikflaschen jedweder Art und Größe

Getränke (auch Tetrapaks und PET-Flaschen)

Regenschirme (auch Knirpse)

Stative

Videokameras/Tonrekorder

Klapp- und Campingstühle, Hocker

Glas und Dosen

Picknickkörbe, Picknickdecken, Kühlboxen, sperrige Gegenstände

Kinderwagen

Tiere

Waffen aller Art

Bengalos, Feuerwerkskörper und ähnliches

Megaphone, Vuvuzelas

Laserpointer

Stühle, Sitzmöbel

Powerbanks

Nietenschmuck, lange Geldbeutelketten, Sporen und ähnliches

Haarspray, Sprühfarben

Barrierefreiheit

Besucher mit einem gültigen „Rolli-Ticket“ können die Parkmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer auf der Blüherstraße nutzen und erhalten über den Eingang „Hygiene-Museum“ barrierefreien Einlass. Die Plätze für Rollstuhlfahrer sind jedoch auf Grund der räumlichen Gegebenheiten begrenzt.

Wie wird das Wetter?

Was muss ich sonst noch wissen?

Rammsteins neues Album RAMMSTEIN ist am 17. Mai 2019 erschienen, lest hier unsere Kritik.

