Rammstein haben am Donnerstag „aufgrund der hohen Nachfrage“ Zusatzkonzerte für Ihre Europa-Tour 2020 angekündigt. Neben den bisher bekannten fünf neuen Konzerten in Deutschland wird es fünf weitere geben – allesamt in den gleichen Städten wie den zuvor angekündigten am jeweiligen Folgetag.

Rammstein live 2020 – die neuen Konzert-Termine in der Übersicht:

30.05.2020: Red Bull Arena, Leipzig

03.06.2020: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

28.06.2020: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

02.07.2020: Volksparkstadion, Hamburg

05.07.2020: Olympiastadion, Berlin

Der Fanclub-Vorverkauf begann bereits am Mittwoch. Der allgemeine Ticket-Vorverkauf für die zuvor sowie die neu angekündigten Konzerte beginnt am Freitag, den 5. Juli 2019, um 11 Uhr bei Eventim. Weitere Details und Informationen zum Ticketvorverkauf findet Ihr auf Rammsteins Homepage.

Rammstein live auf Tour 2020 – in diesen Städten werden Till Lindemann und Co. auftreten:

25. Mai 2020 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion

29. Mai 2020 – Leipzig, Red Bull Arena

30. Mai 2020 – Leipzig, Red Bull Arena

02. Juni 2020 – Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

03. Juni 2020 – Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

06. Juni 2020 – Zürich, Letzigrund

07. Juni 2020 – Zürich, Letzigrund

10. Juni 2020 – Ostende, Park De Nieuwe Koers

17. Juni 2020 – Belfast, Boucher Road Playing Fields

24. Juni 2020 – Nijmegen, Goffertpark

27. Juni 2020 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

28. Juni 2020 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

01. Juli 2020 – Hamburg, Volksparkstadion

02. Juli 2020 – Hamburg, Volksparkstadion

04. Juli 2020 – Berlin, Olympiastadion

05. Juli 2020 – Berlin, Olympiastadion

09. Juli 2020 – Lyon, Groupama Stadium

13. Juli 2020 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

17. Juli 2020 – Warschau, PGE Narodowy

21. Juli 2020 – Tallinn, Song Festival Grounds

26. Juli 2020 – Trondheim, Granåsen

31. Juli 2020 – Göteburg, Ullevi Stadium

04. August 2020 – Aarhus, Ceres Park

Rammstein befinden sich gerade auf „Europe Stadium Tour“ 2019. Lest hier unseren Nachbericht inklusive Live-Fotos vom ausverkauften Konzert am 22. Juni 2019 im Berliner Olympiastadion.

Rammsteins neues Album RAMMSTEIN ist am 17. Mai 2019 erschienen, lest hier unsere Kritik.

Rammstein auf EUROPE STADIUM TOUR 2019 | Deutschland-Termine:

27. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

28. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

08. Juni 2019 München, Olympiastadion

12. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

13. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

16. Juni 2019 Rostock, Ostseestadion

22. Juni 2019 Berlin, Olympiastadion

02. Juli 2019 Hannover, HDI Arena

13. Juli 2019 Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

Die weiteren Europatermine von Rammstein live 2019:

01. Juni 2019 Barcelona, RCDE Stadium

05. Juni 2019 Bern, Stade de Suisse

19. Juni 2019 Kopenhagen, Telia Parken

25. Juni 2019 Rotterdam, Feyenoord Stadium / De Kuip

28. Juni 2019 Paris, La Defense Arena

06. Juli 2019 Milton Keynes, Stadium MK

10. Juli 2019 Brüssel, Stade Roy Baudouin

16. Juli 2019 Prag, Eden Arena

17. Juli 2019 Prag, Eden Arena

20. Juli 2019 Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24. Juli 2019 Kattowitz, Stadion Slaski

29. Juli 2019 Moskau, VTB Arena

02. August 2019 St. Petersburg, St.Petersburg-Stadion

06. August 2019 Riga, Lucavsala

10. August 2019 Tampera, Ratina Stadion

14. August 2019 Stockholm, Stockholm Stadion

18. August 2019 Oslo, Ullevaal Stadion

22. August 2019 Wien, Ernst-Happel-Stadion