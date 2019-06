Rammstein live in Berlin: Mami, die älteren Kinder lassen mich nicht mit der Action-Burg spielen!

Und mir wurde klar: Es war der Elfjährige in mir, der damals mit Lego und Playmobil noch nicht ganz fertig, von der superdämonischen und superspacigen US-Band Kiss aber schon angefixt worden war, sich dem Rock’n’Roll hinzugeben. Verführt von lebendigen Actionfiguren also, die mit verschiedenen Gimmick-Attributen ausgestattet waren, die sonst kein Rockmusiker hatte, und gleichzeitig mitreißenden Krach schlugen (dass deren Hits bis aus Ausnahmen fast nur bestimmte Genre-Klischees erfüllten, wusste ich damals noch nicht).

Dieser Elfjährige hatte Fotos von der neuen Rammstein-Bühne im Internet gesehen, ein so absurd großes, mehrfach getürmtes Monster-Burg-Ungetüm (mit schicken Art-déco-Zierrändern), dass es in keine Konzerthalle der Welt passt und deshalb in Berlin-Pankow auch unter freiem Himmel ausprobiert werden musste. Und jetzt trat dieser Mini-Me mächtig in die Pedale, nicht zuletzt, um die wesentlichste alle Elfjährigen-Fragen bezüglich Action-Spielzeug beantwortet zu bekommen: Kann man damit schießen?

Rammstein selbst wollen bloß nicht wie Kiss werden, hatten sie im Vorfeld ihrer neuen Platte kundgetan, so ’ne Make-Up-Kapelle nur mit ollen Hits von früher. Um das noch einmal zu unterstreichen, haben sie gleich acht der elf Titel von RAMMSTEIN ins Abend für Abend fest in Bühne, Band und Abschusspläne programmierte Programm gepackt. Songs wie das brachial-dramatisch-alberne „Puppe“, bei der metallener Riesenkinderwagen samt zu verheizender Kinder-Puppe ins Rampenlicht gehievt wird, erfahren dabei eine besondere Inszenierung, um sie umgehend auf weit übertriebene Rammstein-Art zu Konzert-Höhepunkten aufzubocken.

Gleichzeitig sind sie natürlich Kiss wie nur was – absolute Actionfiguren. Vor allem Till Lindemann – mit verschiedenformatigen Flammenwerfern und sich unter der Kannibalen-Kochmütze die Hände reibend, als lebende Raketenabschussrampe und hinten dran an dem weiße, schaumig geschlagene Ersatzflüssigkeit ins Auditorium ejakulierenden Riesenpenis. Aber auch der güldene Flake Lorenz auf der anderen, gefährlichen Seite der Flammenwerfern zappelnd und mit dem Laufband unter seinen dünnen Keyboarder-Beinen. Oder Paul Landers in seinem Mad-Max-Statisten-Kostüm, der immer so lustig über die Bühne eiert, wie ein Aufzieh-Roboter, bei dem irgendein Zahnrad klemmt. Eine maskierte Showtruppe irgendwo zwischen „Der Zauberer von Oz“, Star Wars und den versehentlich in unsere Dimension gerutschten Bösewichtern aus den sagenhaften tschechischen Kinderserien im DDR-Fernsehen der 70er- und 80er-Jahre.

Es liegt sicherlich an der auf langer Distanz etwas eintönig dahin bretternden Musik der (post)industrialen Bauart der 1990er-Jahre, die sich Lindemann Riff für Riff für Riff umso bockiger mit schüttelndem Kopf in seinen ledrigen Oberschenkel zu dreschen scheint, dass der innere Elfjährige in Block D sich trotzdem irgendwann nicht mehr damit zufrieden geben mag mit Beballert- und Beböllertwerden. Er möchte gerne selber mal auf die Knöpfe drücken fürs Rammstein-Logo-rauf-und-runter-fahren, alle Geheimgänge und Falltüren entdecken und mit irgendwas auf diese Zielscheiben über den Köpfen der Musiker schießen; kann doch nicht sein, dass aus denen immer nur Licht rauskommt, oder?

Als Rammstein dann doch noch etwas musikalische Abwechslung bieten – das gilt eben auch schon für das aktuelle Album –, macht es die Sache leider nicht besser. Im Balladenfach wird es sofort schmonzettig – auch wenn sie bei „Engel“ dafür sogar auf ein Podest in die Stadionmitte marschieren. Und dass die Band Richard Z. Kruspe nicht mit 5:1 Stimmen untersagt hat, seinen ultimativ tranig-trancigen Remix von „Deutschland“ auf die Zigtausenden loszulassen, spricht nicht eben für musikalisches Urteilsvermögen – auch wenn die zugehörige Quatsch-Inszenierung mit Kruspe auf der turmhohen DJ-Kanzel und den Rest-Rammsteinlern als tanzenden Neon-Strichmännchen schon auch ein Schmunzeln zieht.

Gemeinsam mit der immer mehr Fäuste ins immer oranger und pinker, aber auch immer rußiger werdende Sonnwend-Firmament reckenden Menge, ist man dankbar und bald nicht mehr nur innerlich erhitzt darüber, dass das Sextett mit zunehmender Konzertdauer immer noch mehr Brennstoff in ihre Düsen pumpt und bei „Rammstein“ mit seinen Stichflammen beinahe den Marshmallow-Mond anröstet.