Rammstein: „Wahrscheinlich sind wir für die nächsten 3-4 Jahre auf Tour“

Gute Nachrichten für all die Rammstein-Fans, die für die bevorstehende „Europe Stadium Tour 2019“ keine Karten mehr bekommen haben: Die Band plant, auch darüber hinaus und für einen längeren Zeitraum auf Tour zu gehen. Dies erklärte zumindest ihr Gitarrist Richard Kruspe in einem Interview.

„Wahrscheinlich sind wir für die nächsten drei oder vier Jahre auf Tour. Zuerst Europa, dann Australien, dann wohl wieder Europa“, sagte Kruspe als Gast in der us-amerikanischen Radioshow „Full Metal Jackie“. Anlass für das Interview war, wie auch für die vorherigen Interviews von Kruspe, das neue Album seines Projekts Emigrate. Fragen über seine Hauptband Rammstein duldet Kruspe darin offensichtlich nicht bloß, sondern beantwortet sie auch nach Möglichkeit.

So berichtete Kruspe unter anderem, dass er anfangs nicht von der Idee überzeugt gewesen sei, ein neues Rammstein-Album aufzunehmen. Bei den bisher letzten Aufnahmen hätte sich die Band beinahe getrennt. Dieser Druck sei verschwunden, nachdem Rammstein zwanglos zwei oder drei Songs aufnahmen und wieder zusammenfanden. „Das fühlte sich wie ein Neuanfang an, der Kreis schloss sich plötzlich“, so Kruspe. Trotzdem habe man rund drei Jahre an der Platte gearbeitet, die im April 2019 endlich erscheinen soll. Mit dem musikalischen Ergebnis sei Kruspe nun sehr zufrieden – mit dem wiedergefundenen gegenseitigen Respekt innerhalb der Band ebenfalls.

Auf die Frage danach, was Rammstein live so interessant mache, hat Kruspe folgende Antwort parat: „Es geht wohl um die visuellen Erwartungen. Selbst wenn du dir unsere Musik nicht wirklich anhörst, verschaffen wir dir eine visuelle Befriedigung, die andere Rockbands so nicht bieten.“

Rammsteins noch immer aktuelles Album LIEBE IST FÜR ALLE DA erschien 2009.

Rammstein auf EUROPE STADIUM TOUR 2019 | Deutschland-Termine:

27. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

28. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

08. Juni 2019 München, Olympiastadion

12. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

13. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

16. Juni 2019 Rostock, Ostseestadion

22. Juni 2019 Berlin, Olympiastadion

02. Juli 2019 Hannover, HDI Arena

13. Juli 2019 Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

Die weiteren Europatermine von Rammstein live 2019:

01. Juni 2019 Barcelona, RCDE Stadium

05. Juni 2019 Bern, Stade de Suisse

19. Juni 2019 Kopenhagen, Telia Parken

25. Juni 2019 Rotterdam, Feyenoord Stadium / De Kuip

28. Juni 2019 Paris, La Defense Arena

06. Juli 2019 Milton Keynes, Stadium MK

10. Juli 2019 Brüssel, Stade Roy Baudouin

16. Juli 2019 Prag, Eden Arena

17. Juli 2019 Prag, Eden Arena

20. Juli 2019 Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24. Juli 2019 Kattowitz, Stadion Slaski

29. Juli 2019 Moskau, VTB Arena

02. August 2019 St. Petersburg, St.Petersburg-Stadion

06. August 2019 Riga, Lucavsala

10. August 2019 Tampera, Ratina Stadion

14. August 2019 Stockholm, Stockholm Stadion

18. August 2019 Oslo, Ullevaal Stadion

22. August 2019 Wien, Ernst-Happel-Stadion

Die Tour ist komplett ausverkauft.