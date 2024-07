Rammstein-Wucher: Viagogo schießt mit Ticketpreisen den Vogel ab

Der Zweitanbieter wirbt mit horrenden Ticketpreisen für die Frankfurt-Konzerte der Rock-Band.

Vom 11. bis 13. Juni kommen Rammstein mit ihrer „Europe Stadium Tour 2024“ nach Frankfurt in den Deutsche Bank Park. Die drei Konzerte sind offiziell bereits ausverkauft, doch jetzt machen horrende Ticket-Angebote die Fans verrückt. Für einen Mega-Preis von fast 6000 bietet der Zweitmarkt-Anbieter Viagogo die heiß begehrten Tickets an – dabei ist mit diesen der Einlass nicht einmal garantiert.

„Es ist nicht alles Gold, was glänzt!“

„Diese Veranstaltung ist bald ausverkauft. Noch 515 Ticket übrig“, wirbt Viagogo durstig auf seiner Website für das Auftaktkonzert in Frankfurt am Donnerstag. Klickt man auf den Button „Tickets anzeigen“, werden unterschiedliche Tickets in verschiedenen Preisstufen vorgeschlagen. Von 213 Euro auf dem Parkett bis hin zu 5987 Euro für Sitzplätze im unteren Bereich ist alles mit dabei.

Zum Vergleich: im Vorverkauf gab es diese Rammstein-Plätze für gerade einmal 70 Euro.

Im September 2022 hatte die Rock-Band gegen Viagogo eine einstweilige Verfügung erlassen, nachdem der Anbieter gegen die neuen Verbraucherschutz-Vorschriften verstoßen haben soll. Das Problem war damals wie auch heute, dass Viagogo als „Ticketzweitmarkt“ fungiert und somit die Tickets weit abseits vom Originalpreis verkauft.

Dazu kommt, dass die Benutzeroberfläche der Website für den potenziellen Käufer nicht als Zweitanbieter erkennbar ist, sprich Fans könnten glauben, sie erwerben die Tickets direkt über den Veranstalter.

Damit nicht genug: Wer sich dazu hinreißen lässt, ein Ticket zum Wucher-Preis zu kaufen, muss damit rechnen, vor Ort wieder nach Hause geschickt zu werden. Die Karten sind nämlich personalisiert und werden am Einlass mit dem Personalausweis abgeglichen.

So läuft der sichere Rammstein-Ticketkauf

Für Rammstein-Fans gilt also: Finger weg von Viagogo-Gaga-Tickets: Alle Anbieter – abgesehen von Eventim – sind nicht für einen Ticketverkauf autorisiert. Tickets, die bei diesen Händlern gekauft werden, erhalten keine Gültigkeit für das Konzert. Autorisierter Ticketanbieter der Band ist ausschließlich Eventim.

Und wer doch ein Zweitanbieter-Ticket kaufen möchte, sollte das ausschließlich über FanSale tun, einem Ableger von Eventim, der Tickets neu personalisiert. Nach den drei Konzerten in Frankfurt kommt die Band für fünf Termine nach Gelsenkirchen.

Das sind die restlichen Deutschland-Termine der Tour nach Frankfurt:

27. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

29. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

30. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

31. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)