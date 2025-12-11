Die 7 wichtigsten female Rap-Acts 2025 im Musikexpress-Check

Von viralen TikTok-Hits bis starken Chartplatzierungen: Diese Newcomerinnen verändern deutschen Rap. Kayla Shyx, ZAH1DE, Jolle und mehr im Überblick.

Auch das Jahr 2025 hat die deutsche Rapszene einige vielversprechende Newcomerinnen hervorgebracht. Wir haben für euch einen Überblick über unsere wichtisten Female-HipHop-Artists 2025 zusammengestellt.

1. Kayla Shyx

Die 23-jährige Musikerin Kayla Shyx aus Berlin veröffentlichte 2025 nach mehreren Single-Auskopplungen ihr erstes Album SAD GIRL SUMMER. In den 17 Songs behandelt sie Themen wie Jugend, Liebe und Selbstfindung. Ihr Sound bewegt sich zwischen Dream-HipHop und Lo-Fi-Indie.

Hier das Musikvideo zum Titeltrack des Albums „sad girl summer“:

2. ZAH1DE

ZAH1DE ist erst 15 Jahre alt und wurde 2023 durch ihre TikTok-Tänze bekannt – auf der Plattform zählt sie mittlerweile über 8,5 Millionen Follower:innen. Nachdem sie bei Universal unter Vertrag genommen wurde, veröffentlichte die junge Rapperin erste Songs, die direkt millionenfach gestreamt wurden. Ihr Song „Mona Lisa Motion“ erreichte sogar eine Chartplatzierung.

Das Musikvideo von ZAH1DEs bekanntestem Lied „Mona Lisa Motion“:

3. Jolle

Jolle wurde 2022 bei einem Karaoke-Abend auf der Reeperbahn entdeckt. Im Januar 2025 ging dann ein Song-Snippet ihres Tracks „alle märchen sind gelogen“ viral. Der Rapper Cro nahm nach Veröffentlichung des Songs eine Neuinterpretation mit ihr auf – und buchte sie als Support für einige seiner Sommer-Shows. Neben weiteren Festival-Shows erschienen zahlreiche neue Songs und die PETRICHOR ACOUSTICS-EP. „Amazon music“ beschrieb sie als „breakthrough artist“.

Hier das Video zu „Märchenwald“:

4. Mariybu

Im Februar 2025 veröffentlichte Mariybu ihr bisher größtes und zweites Album EIN TAG GÖTTIN. Außerdem spielte sie ihre Headliner-Tour zum Album und kündigte für 2026 eine weitere Tour an. Im Sommer wurde die einstige SXTN-Frontfrau Juju auf Mariybu aufmerksam und drehte mit ihr gemeinsam das Musikvideo zum Song „DEIN IDEAL“:

5. Ellice

Die Berliner Musikerin Ellice veröffentlichte am 4. Juli 2025 ihr Debütalbum ELLICE IM WUNDERLAND. Auch ihre erste eigene Headliner-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz stand auf ihrer Agenda.

Gemeinsam mit dem Hamburger Rapper Tom Hengst produzierte sie 2025 den Song „Lovesongs“:

6. 6euroneunzig

Für das Rap-Duo 6euroneunzig war das Jahr 2025 ziemlich erfolgreich. Nach mehreren Single-Releases veröffentlichten sie im Juni ihre erste EP SLUTALARM. Für 2026 kündigten die beiden ihre erste Tour an: „Fotzen an die Macht!“

Hier geht’s zum Musikvideo ihres Songs „Slutalarm“:

Auch die Berliner Musikerin Zsá Zsá veröffentlichte in 2025 einige Tracks. Hier das Video zum Feature mit Replay Okay „bad bunnies“:

7. Zsá Zsá

Das Debütalbum der Sängerin und Rapperin Zsá Zsá erschien im September 2025. Es folgten zahlreiche Live-Auftritte unter anderem auf dem Reeperbahn Festival. Die 30-Jährige war auch für die „1LIVE Krone“ als beste Newcomerin nominiert. Für 2026 hat sie eine Tour angekündigt.