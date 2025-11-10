Knebelvertrag? Juju rechnet auf Instagram mit der Musikindustrie ab

Juju auf Instagram: Die Rapperin spricht über einen möglichen Knebelvertrag – Fans spekulieren über Gründe für ihre Release-Pause.

Rapperin Juju hat mit einer aufrüttelnden Instagram-Story für Aufsehen gesorgt: „Bester Medienanwalt in DE?“ fragte sie ihre Community. Kurz darauf erklärte sie: „Für alle, die fragen, worum es genau geht: Um Musik, um einen Knebelvertrag…“ und ergänzte: „Es kann nicht sein, dass echte Künstler immer wieder unterdrückt werden!“

Musikalische Album-Pause seit „Bling Bling“

Ihr letztes Album-Release liegt bereits einige Jahre zurück: 2019 erschien ihr erstes und bisher einziges Soloalbum „Bling Bling“. Danach veröffentlichte Juju zwar mehrere Singles und Features mit Künstler:innen wie badmómzjay, Nina Chuba und Bonez MC, doch ein neues Album blieb bislang aus.

Fans spekulieren über Knebelvertrag

Nach ihrem Aufruf auf Instagram wird in den sozialen Medien heftig spekuliert: Braucht Juju Unterstützung, um aus einem Knebelvertrag auszusteigen – oder spricht sie für jemand anderen? Viele Fans sehen darin eine mögliche Erklärung für ihre lange Release-Pause. Unter dem Hashtag #freejuju44 äußern sie ihre Sorgen und Solidarität.

Druck aus der Musikindustrie

Dass Juju immer wieder mit Druck durch Labels und Management zu kämpfen hatte, ist nicht neu. Bereits im Song „Bis zur Spree“, gemeinsam mit Rapperin Aylo, kritisiert sie die Missstände im Musikbusiness und macht auf besondere Herausforderungen für Frauen aufmerksam: „Die Industrie ist ’ne verlogene Schl***pe / doch ich werde sich f***n / auch ohne ein’ Schw***z / glaub mir“. Weiter heißt es: „Sie haben mich verkauft wie ’ne Ware und so / wollten immer nur TikTok, falsches Lächeln, Musik ohne Passion, Session nach Session.“

Jujus Musik erscheint seit 2019 über die Labels Universal Music und JINX Music.

Eigenes Label als Befreiungsschlag?

Auch die Gründung ihres eigenen Labels sehen Fans als Hinweis, dass sie sich gegen Unterdrückung und Ausbeutung großer Labels in der Musikbranche wehren möchte. Unter dem Namen VIERVIER MUSIC gründete Juju im April 2024 ein eigenes Label und nahm mit Aylo direkt das erste Signing unter Vertrag. Das Label soll vor allem jungen Künstler:innen eine Plattform zu bieten – unabhängig von großen Konzernen.

Live erfolgreich trotz Release-Pause

Obwohl Juju in den letzten Jahren wenig neue Musik auf den Markt brachte, reichten ihre bisherigen Releases aus, um eine häufig gebuchte Künstlerin zu bleiben. 2022 spielte sie ihre erfolgreiche „F*** Dein Insta Tour“ und trat 2024 auf dem Splash! Festival in Ferropolis sowie dem Spektrum-Festival in Hamburg auf.