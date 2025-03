Rave on: 10 Must-have-Tracks für eure nächste Acid-House-Party

Rave the Planet: Berliner Technoparade mit Spendenaufruf von Dr. Motte gestartet

Jede*r erinnert sich an diesen einen Moment, wenn der Bass in der Magengrube wummert, die Lichter flackern und man das Gefühl hat, im Sound aufzugehen. Acid House war (und ist noch heute) schlichtweg mehr als nur Musik.

Damit eure nächste Party genau dieses viszerale Gefühl einfängt, haben wir zehn essenzielle Tracks zusammengestellt, die auf keiner Acid-House-Playlist fehlen dürfen. Sie sind allesamt Klassiker, die damals vieles verändert haben – und heute noch genauso wirken.

1. A Guy Called Gerald – „Voodoo Ray“ (1988)

Dieses Stück gilt als einer der ersten britischen Acid-House-Hits und wurde schnell zum Klassiker in Clubs wie der Haçienda in Manchester. Gerald Simpson, alias A Guy Called Gerald, kombinierte hypnotische Beats mit einzigartigen Synthesizer-Klängen und schuf so einen zeitlosen Track.

2. Phuture – „Acid Tracks“ (1987)

Als wegweisender Song der Acid-House-Bewegung wird „Acid Tracks“ oft als erster Track des Genres angesehen. Die Chicagoer Gruppe Phuture experimentierte mit der Roland TB-303 und prägte damit den charakteristischen „squelchenden“ Sound, der Acid House definiert.​

3. 808 State – „Pacific State“ (1989)

Dieser Track verbindet sanfte Saxofon-Melodien mit elektronischen Beats und repräsentiert den Übergang von Acid House zu anderen elektronischen Musikstilen. „Pacific State“ wurde zu einem internationalen Hit und festigte den Ruf von 808 State als Pioniere der elektronischen Musik.​

4. Mr. Fingers – „Can You Feel It“ (1987)

Larry Heard, bekannt als Mr. Fingers, brachte mit diesem Track eine tiefere, emotionalere Dimension in die House-Musik. „Can You Feel It“ zeichnet sich durch seine warme Bassline und atmosphärische Klanglandschaft aus und beeinflusste zahlreiche nachfolgende Produktionen.

5. Inner City – „Good Life“ (1988)

Dieses energiegeladene Stück von Kevin Saunderson und Paris Grey kombiniert eingängige Vocals mit tanzbaren Beats und wurde zu einem der bekanntesten House-Tracks der späten 1980er Jahre. „Good Life“ brachte den Sound von Detroit in die internationalen Charts.

6. Stakker – „Humanoid“ (1988)

Als einer der ersten Tracks, der Acid-House-Elemente mit Techno verband, zeichnet sich „Humanoid“ durch seine aggressive Bassline und futuristischen Sounds aus. Der Track war ein Vorbote für die härteren Spielarten der elektronischen Musik, die in den 1990ern populär wurden.​

7. Black Riot – „A Day In The Life“ (1988)

Hinter Black Riot steckt der Produzent Todd Terry, der mit diesem Track House-Musik mit Hip-Hop-Elementen verschmolz. „A Day In The Life“ besticht durch seine treibenden Beats und Sample-basierte Struktur und beeinflusste die Entwicklung des Hip-House-Genres.

8. Rhythim Is Rhythim – „Strings Of Life“ (1987)

Derrick Mays Meisterwerk wird oft als einer der größten Techno-Tracks aller Zeiten bezeichnet. Mit seinen komplexen Pianosequenzen und pulsierenden Rhythmen brachte „Strings Of Life“ eine neue musikalische Tiefe in die elektronische Tanzmusik.

9. Marshall Jefferson – „Move Your Body“ (1986)

Bekannt als „The House Music Anthem“, war dieser Track einer der ersten House-Songs, der Piano-Riffs in den Vordergrund stellte. Marshall Jeffersons Einfluss auf die House-Szene ist unbestreitbar, und „Move Your Body“ bleibt ein zeitloser Klassiker.

10. Rififi – „Dr. Acid And Mr. House“ (1989)

Dieser weniger bekannte, aber dennoch einflussreiche Track kombiniert düstere Acid-Lines mit klassischen House-Beats und spiegelt die Experimentierfreude der späten 1980er Jahre wider.

