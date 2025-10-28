Offiziell: Rave The Planet findet am 15. August 2026 statt

Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Die Veranstaltenden bestätigen den neuen Termin: Die Parade geht im August in Berlin an den Start. Alle Fakten zur Verschiebung und Planung im Überblick.

Es gibt einen neuen Termin für Rave The Planet. Das ursprüngliche Datum hätte sich mit anderen Großveranstaltungen überschnitten – das Feedback der Community wurde bei der Umplanung der 2026er Ausgabe der Parade berücksichtigt.

Rave The Planet Parade 2026 findet zwei Wochen später statt

Die Demonstration wurde von den Veranstaltenden verschoben, da sich der ursprüngliche Termin mit dem Festival NATURE ONE und dem Christopher Street Day in Hamburg überschnitten hätte. Der Nachfolger der Love Parade soll nun zwei Wochen später stattfinden – am Samstag, den 15. August 2026. Startpunkt der Demo ist weiterhin die Straße des 17. Juni in Berlin. Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr und endet voraussichtlich um 22:00 Uhr.

Community in Entscheidungsprozess einbezogen

Die Veranstaltenden bezogen die Rückmeldungen ihrer Community aktiv in die Planung ein und stimmten sich mit den Berliner Behörden sowie weiteren Partner:innen ab. Tim Zeiss, Geschäftsführer von Rave The Planet, erklärte: Die Veranstaltung „ist ein gemeinsames Projekt, das ohne die Beteiligung und Leidenschaft der Szene nicht möglich wäre. Uns war wichtig, dass alle, die dabei sein möchten, auch die Möglichkeit dazu haben“.

Bewerbungsphase für „Floats“ und Motto-Bekanntgabe

Mit Beginn der Bewerbungsphase für die kunstvoll gestalteten Musik-LKWs gibt das Team von Rave The Planet auch das offizielle Motto der Techno-Parade bekannt. Ab Samstag, 1. November, können sich Interessierte über diesen Link über die Bewerbung informieren und für die Vergabe der Festzugswägen anmelden. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2026.