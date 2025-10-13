ME präsentiert: Ilgen-Nur beim Lieblingsplatte Festival in Düsseldorf

Mit Trettmann, gegen GZUZ & die AfD, für Ilgen-Nur: Volkmanns Popwoche im Überblick

Ein Abend, ein Album: Ilgen-Nur spielt POWER NAP live beim Lieblingsplatte Festival am 19. Dezember 2025

Sechs Jahre sind seit dem Erscheinen ihres Debütalbums POWER NAP (2019) vergangen, doch ihre verwunschenen Indie-Songs entpuppen sich auch nach all der Zeit noch immer als hervorragende Ohrwürmer. Wie praktisch also, dass bald die Möglichkeit besteht, genau das Album live zu hören: Am 19. Dezember tritt die Singer-Songwriterin auf dem Lieblingsplatte Festival in Düsseldorf auf.

Ilgen-Nur live: Alle Infos zur Show

Eigentlich wollte Ilgen-Nur im Frühjahr diesen Jahres auf Tour gehen, musste die Termine jedoch kurzfristig absagen. Danach wurde es für einen Moment still um sie. Nun aber haben Fans – und alle, die es werden wollen – die Gelegenheit, die Sängerin und ihren Slender-Indie-Sound wieder live zu erleben.

Das Düsseldorfer zakk veranstaltet vom 13. bis 20. Dezember 2025 die neunte Auflage seines Lieblingsplatte Festivals – mit dabei: Ilgen-Nur. Am 19. Dezember wird die Wahl-Berlinerin die Songs ihres ersten Albums POWER NAP zum Besten geben.

Konzerttermin im Überblick:

19. Dezember, 20 Uhr – zakk, Düsseldorf

Tickets



Tickets sind bereits über die Website des Veranstalters für 25 Euro erhältlich.

Ilgen-Nur: Karrierestart und Albumpläne

Inspiriert vom Courtney-Love-Zitat „Ich möchte, dass jedes Mädchen auf der Welt eine Gitarre in die Hand nimmt und anfängt zu schreien“, ließ sich die damals 16-jährige Ilgen-Nur von ihren Eltern eine E-Gitarre schenken – der Beginn ihrer Reise durch die Indie-Welt. Bis heute bewegt sie sich darin, veröffentlichte in der Zwischenzeit eine EP und zwei Alben, lebt abwechselnd in Berlin und L.A. und prägt den deutschen Indie mit ihrer kompromisslos originellen Bedroom-Rock-Energie.

So schrieb etwa ME-Autorin Aida Baghernejad damals: „Ilgen-Nur fasst die Überforderung von der Gegenwart in selbstbewussten Sound. Und wir verlieren uns nur zu gern in ihren Songs zwischen Traum und Albtraum.“

2023 erschien ihre immer noch aktuelle Platte IT’S ALL HAPPENING. Wie es um eine neue LP steht, ist nicht bekannt.